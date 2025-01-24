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Flavio Paoletti'nin sözleşmesi feshedildi

Flavio Paoletti'nin sözleşmesi feshedildi

14:3324/01/2025, Cuma
AA
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Flavio Paoletti Karagümrük formasıyla iki kez fileleri havalandırdı.
Flavio Paoletti Karagümrük formasıyla iki kez fileleri havalandırdı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 22 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Flavio Paoletti ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fatih Karagümrük'te Flavio Paoletti'nin sözleşmesi feshedildi.


Kulüpten yapılan açıklamada, "İtalyan orta saha oyuncusu Flavio Paoletti ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunuyoruz. Kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.


Flavio Paoletti, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 19 maçta 2 gol kaydetti.







#1. Lig
#Fatih Karagümrük
#Flavio Paoletti

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