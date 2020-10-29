Fransız kulübü Lille UEFA Avrupa Ligi maçında Türk futbol tarihine geçti

Fransız ekibi Lille'in Türk futbol tarihinde artık ayrı bir önemi olacak. Birçok milli futbolcumuzu kadrosunda bulunduran Lille, aynı sezonda iki Türk oyuncunun da Avrupa kupalarında gol attığı ilk yabancı takım oldu.

Celtic ile oynanan mücadelede 2-0 yenik duruma düşen Lille'de milli futbolcumuz Zeki Çelik attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Sonrasında Ikone attığı golle mücadeleye eşitlik getirdi.

Lille'de önceki hafta Yusuf Yazıcı, Sparta Prag deplasmanında hat-trick yapmış ve mücadelenin yıldızı olmuştu. Celtic maçında da Zeki Çelik gol attı ve takımının sahadan 1 puanla ayrılmasına katkı sağladı.

Zeki Çelik'in attığı golü izlemek için;

Zeki Çelik UEFA Avrupa Ligi'nde attı golünü#ZekiÇelik pic.twitter.com/0ZMWGQRTLy — Avrupa'daki Türk Futbolcular (@trlejyonerler23) October 29, 2020