UEFA AVRUPA LİGİ

Fransız kulübü Lille UEFA Avrupa Ligi maçında Türk futbol tarihine geçti

Milli futbolcularımızın formasını giydiği Fransız ekibi Lille, Türk futbol tarihine geçti. İskoç ekibi Celtic ile karşılaşan Lille, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Mücadelede milli futbolcu Zeki Çelik bir gol attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zeki Çelik attığı golle takımının beraberliğine katkıda bulundu.

Zeki Çelik attığı golle takımının beraberliğine katkıda bulundu.

Fotoğraf: PASCAL ROSSIGNOL

Fransız ekibi Lille'in Türk futbol tarihinde artık ayrı bir önemi olacak. Birçok milli futbolcumuzu kadrosunda bulunduran Lille, aynı sezonda iki Türk oyuncunun da Avrupa kupalarında gol attığı ilk yabancı takım oldu.

Celtic ile oynanan mücadelede 2-0 yenik duruma düşen Lille'de milli futbolcumuz Zeki Çelik attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Sonrasında Ikone attığı golle mücadeleye eşitlik getirdi.

Lille'de önceki hafta Yusuf Yazıcı, Sparta Prag deplasmanında hat-trick yapmış ve mücadelenin yıldızı olmuştu. Celtic maçında da Zeki Çelik gol attı ve takımının sahadan 1 puanla ayrılmasına katkı sağladı.

Zeki Çelik'in attığı golü izlemek için;

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