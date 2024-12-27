Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Bilgi
Futbol sahasındaki çizgilerin görevleri nelerdir? Ceza sahası ve taç çizgisi ne işe yarar?

Futbol sahasındaki çizgilerin görevleri nelerdir? Ceza sahası ve taç çizgisi ne işe yarar?

17:0927/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Futbol sahasındaki çizgilerin görevleri
Futbol sahasındaki çizgilerin görevleri

Futbol sahasındaki çizgiler, oyunun kurallarını tanımlamak ve oyunun düzenli bir şekilde ilerlemesini sağlamak için kullanılır. Peki, ceza sahası ve taç çizgisi ne işe yarar? İşte çizgilerin görevleri ve ceza sahası ile taç çizgisinin işlevleri…

Futbol sahasındaki çizgiler, oyunun kurallarının uygulanmasında ve maçın düzenli bir şekilde ilerlemesinde kritik öneme sahiptir. Ceza sahası ve taç çizgisi nedir, ne işe yarar? İşte detaylar.

FUTBOL SAHASINDAKİ ÇİZGİLERİN GÖREVLERİ NELERDİR?

1- Saha Kenar Çizgileri (Taç Çizgisi ve Kale Çizgisi):

Taç Çizgisi (Yan Çizgiler):
Sahanın uzun kenarlarını oluşturur. Top bu çizgiyi geçerse, taç atışı yapılır. Taç çizgisi, oyunun yatay sınırlarını belirler.
Kale Çizgisi (Kısa Çizgiler):
Sahanın kısa kenarlarını oluşturur. Top bu çizgiyi geçerse, kale vuruşu veya köşe vuruşu yapılır. Kale çizgisi, oyunun dikey sınırlarını belirler.

2- Orta Çizgi:

Sahayı iki eşit parçaya bölüp, her yarıyı temsil eder. Maçın başlangıcında ve ikinci yarı başlangıcında buradan serbest vuruş (başlama vuruşu) yapılır.

3- Ceza Alanı (Penaltı Alanı):

Görevi:
Ceza alanı, savunma oyuncularının kendi ceza sahalarında yaptığı fauller için özel kuralları barındırır. Bu alanda yapılan fauller genellikle penaltı atışı ile cezalandırılır.

Özellikleri:

Her iki kale önünde bulunur ve kalenin önündeki alanda dörtgen bir şekilde yer alır.

Ceza alanı içinde, kaleye 11 metre uzaklıkta bir penaltı noktası vardır. Buradan penaltı atışları yapılır.

Ceza alanının dışında, ceza alanı sınırlarına paralel iki ceza yayı bulunur. Bu yaylar, penaltı atışı sırasında kaleyi savunan oyuncuların durabileceği minimum mesafeyi belirler.

4- Kale Alanı (Kale Kalesi):

Görevi: Kale vuruşlarının yapılacağı alanı belirler. 5,5 metre genişliğinde ve 5,5 metre derinliğinde bir dikdörtgen şeklindedir. Kalecinin kale vuruşunu bu alandan yapması gereklidir.

5- Köşe Bayrakları:

Sahada dört köşede bulunan köşe bayrakları, köşe vuruşlarının nerede yapılacağını belirler.



#ceza sahası
#taç çizgisi
#korner çizgisi
#orta çizgi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AUZEF sınav tarihleri, sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati İstanbul Üniversitesi tarafından açıklandı