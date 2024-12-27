Futbol sahasındaki çizgilerin görevleri nelerdir? Ceza sahası ve taç çizgisi ne işe yarar?

Futbol sahasındaki çizgiler, oyunun kurallarını tanımlamak ve oyunun düzenli bir şekilde ilerlemesini sağlamak için kullanılır. Peki, ceza sahası ve taç çizgisi ne işe yarar? İşte çizgilerin görevleri ve ceza sahası ile taç çizgisinin işlevleri…
Futbol sahasındaki çizgiler, oyunun kurallarının uygulanmasında ve maçın düzenli bir şekilde ilerlemesinde kritik öneme sahiptir. Ceza sahası ve taç çizgisi nedir, ne işe yarar? İşte detaylar.
FUTBOL SAHASINDAKİ ÇİZGİLERİN GÖREVLERİ NELERDİR?
1- Saha Kenar Çizgileri (Taç Çizgisi ve Kale Çizgisi):
2- Orta Çizgi:
Sahayı iki eşit parçaya bölüp, her yarıyı temsil eder. Maçın başlangıcında ve ikinci yarı başlangıcında buradan serbest vuruş (başlama vuruşu) yapılır.
3- Ceza Alanı (Penaltı Alanı):
Özellikleri:
Her iki kale önünde bulunur ve kalenin önündeki alanda dörtgen bir şekilde yer alır.
Ceza alanı içinde, kaleye 11 metre uzaklıkta bir penaltı noktası vardır. Buradan penaltı atışları yapılır.
Ceza alanının dışında, ceza alanı sınırlarına paralel iki ceza yayı bulunur. Bu yaylar, penaltı atışı sırasında kaleyi savunan oyuncuların durabileceği minimum mesafeyi belirler.
4- Kale Alanı (Kale Kalesi):
Görevi: Kale vuruşlarının yapılacağı alanı belirler. 5,5 metre genişliğinde ve 5,5 metre derinliğinde bir dikdörtgen şeklindedir. Kalecinin kale vuruşunu bu alandan yapması gereklidir.
5- Köşe Bayrakları:
Sahada dört köşede bulunan köşe bayrakları, köşe vuruşlarının nerede yapılacağını belirler.