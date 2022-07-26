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Galatasaray, Avusturya’ya gitti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip ikinci etap kamp çalışması için Avusturya'ya hareket etti.

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Haber Merkezi İHA
Galatasaray, Avusturya’ya gitti
Galatasaray, Avusturya'daki ikinci etap kampında Fiorentina ve Salernitana ile hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya’ya gitti. Sarı-kırmızılılar, 30 Temmuz’a kadar hazırlıklarını Tirol’de sürdürecek.

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 07-19 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yapan ve ardından İstanbul’a dönerek bir süre de burada idmanlarına devam eden Galatasaray, ikinci etap kamp çalışmaları için bugün tekrar İstanbul Havalimanı’ndan Avusturya’ya doğru yola çıktı. 30 Temmuz’a kadar Tirol’de antrenmanlarını sürdürecek olan sarı-kırmızılılar burada Fiorentina ve Salernitana ile hazırlık maçları oynayacak.

Galatasaray’ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: Muslera, Dubois, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Haris Seferovic, Yunus Akgün, Omar, Oğulcan Çağlayan, Gomis, Ömer Bayram, Morutan, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Nelsson, Sergio Oliveira, Cicaldau, Okan Kocuk, Abdülkerim Bardakçı, Beknaz Almazbekov, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Berk Balaban.

Kamp kadrosunda yer almayan isimler: Batuhan Şen, İsmail Çipe, Işık Kaan Arslan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Eren Aydın, Jesse Sekidika, Sacha Boey ve hazırlık maçında sakatlanan Emin Bayram.

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