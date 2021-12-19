Spor Galatasaray devre arası transfer döneminin ilk transferini açıklayacak
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray devre arası transfer döneminin ilk transferini açıklayacak

Galatasaray yönetimi, Ocak ayında kadrosuna katacağı futbolcularla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar ilk iş olarak satın alma opsiyonu kulüpte olan Mostafa Mohamed'in bonservisini alacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray devre arası transfer döneminin ilk transferini açıklayacak
Fatih Terim - Galatasaray Teknik Direktörü

Galatasaray yönetimi, Mostafa Mohamed'in kiralık anlaşmasının bitmesine günler kala Mısırlı futbolcunun bonservisini kulübe kazandıracak.

Başakşehir maçında attığı gol ve sonrasında yaşadığı sevinçle sarı kırmızılı futbolseverlerin dikkatini çeken Mohamed'in bonservisinin kısa süre içerisinde Mısır'ın Zemalek kulübünün hesabına yatırılması bekleniyor.

Galatasaray'ın 4 milyon dolar ödeyeceği Mostafa Mohamed için birçok teklif geldiği öğrenildi. Mısırlı futbolcu ve menajerinin Galatasaray'a transferinin ardından serbest kalma maddesi ekletmek istediği ve bu konuda görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

  • Hatırlanacağı üzere Mohamed, sezon başında Fransa'nın Bordeaux kulübüne transfer olmak üzereyken Zemalek, bu imzaya engel olmuş ve Galatasaray'dan 4 milyon dolarlık opsiyonun tamamının ödenmesini istemişti. Yaşanan bu sürecin ardından sarı kırmızılılar oyuncunun bonservisini alma işlemlerini Aralık ayının sonuna bırakmıştı.
Eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli

24 ilçede okullar tatil edildi.
Ölü sayısı 121e çıktı

Ölü sayısı 121'e çıktı

​Rai Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor
Milletimizi faize ezdirmeyeceğiz

'Milletimizi faize ezdirmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı gençlerle buluştu.

Bakan Bilgin'den emekli maaşı açıklaması.

TOGG ile ilgili önemli detay.

​'Yapamazsın' diyenlere inat kendi işinin patronu oldu.

​Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan sevindiren TURKOVAC açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.