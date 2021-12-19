Galatasaray devre arası transfer döneminin ilk transferini açıklayacak

Galatasaray yönetimi, Mostafa Mohamed'in kiralık anlaşmasının bitmesine günler kala Mısırlı futbolcunun bonservisini kulübe kazandıracak.

Başakşehir maçında attığı gol ve sonrasında yaşadığı sevinçle sarı kırmızılı futbolseverlerin dikkatini çeken Mohamed'in bonservisinin kısa süre içerisinde Mısır'ın Zemalek kulübünün hesabına yatırılması bekleniyor.

Galatasaray'ın 4 milyon dolar ödeyeceği Mostafa Mohamed için birçok teklif geldiği öğrenildi. Mısırlı futbolcu ve menajerinin Galatasaray'a transferinin ardından serbest kalma maddesi ekletmek istediği ve bu konuda görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Hatırlanacağı üzere Mohamed, sezon başında Fransa'nın Bordeaux kulübüne transfer olmak üzereyken Zemalek, bu imzaya engel olmuş ve Galatasaray'dan 4 milyon dolarlık opsiyonun tamamının ödenmesini istemişti. Yaşanan bu sürecin ardından sarı kırmızılılar oyuncunun bonservisini alma işlemlerini Aralık ayının sonuna bırakmıştı.



