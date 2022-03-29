Galatasaray idmanında dikkati çeken isim

Süper Lig'de Karagümrük ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, U17 Takımı ile idman maçı yaptı. Karşılaşmada forma giyen bir isim dikkati çekti.

Arda Turan ile maçtan fotoğrafları paylaşılan genç oyuncunun Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Hasan Şaş'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Hasan Şaş ile aynı dönemde Galatasaray forması giyen Arda Turan'ın şimdi de oğlu Yusuf Deniz Şaş ile birlikte oynaması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Oğlu ve Arda Turan ile ilgili paylaşım yapan Hasan Şaş, "Zaman geçer, fotoğraflar değişmez… Biri oğlum, biri kardeşim… Her şey Galatasaray için" ifadelerini kullandı.

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Bu gönderiyi Instagram'da gör Hasan Şaş (@hasansas11)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM