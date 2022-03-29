Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Galatasaray idmanında dikkati çeken isim
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray idmanında dikkati çeken isim

Galatasaray, U17 takımı ile antrenman maçı yaptı. A takıma karşı Hasan Şaş'ın oğlu Yusuf Deniz Şaş da forma giydi. Arda Turan detayı ise sosyal medyada ilgi çekti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray idmanında dikkati çeken isim
Arda Turan ile Yusuf Deniz Şaş

Süper Lig'de Karagümrük ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, U17 Takımı ile idman maçı yaptı. Karşılaşmada forma giyen bir isim dikkati çekti.

Arda Turan ile maçtan fotoğrafları paylaşılan genç oyuncunun Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Hasan Şaş'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Hasan Şaş ile aynı dönemde Galatasaray forması giyen Arda Turan'ın şimdi de oğlu Yusuf Deniz Şaş ile birlikte oynaması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Oğlu ve Arda Turan ile ilgili paylaşım yapan Hasan Şaş, "Zaman geçer, fotoğraflar değişmez… Biri oğlum, biri kardeşim… Her şey Galatasaray için" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Hasan Şaş (@hasansas11)'in paylaştığı bir gönderi

Arda Turan'dan tartışmalara neden olan görüntüsüyle ilgili açıklama: "Ucuz popülizm"
SPOR
Arda Turan'dan tartışmalara neden olan görüntüsüyle ilgili açıklama: "Ucuz popülizm"
Savaş sonrası korkunç kayıp

Savaş sonrası korkunç kayıp

​10 milyon metrekare konut ve 200 bin araç hasar gördü.
29 ildeFETÖ operasyonu

29 ilde
FETÖ operasyonu

​Onlarca kişi için gözaltı kararı var.
Barışa dair umutlarımız yeşerdi

'Barışa dair umutlarımız yeşerdi'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya-Ukrayna heyetine hitap etti.

​94. Oscar Ödülleri törenine damgasını vurmuştu.

​Sekiz aylık bebeğini yastıkla boğmaya çalıştı: O anları kayda aldı.

İstanbul'da ​helikopter destekli operasyon.

​Rejim değişikliği çağrısı sonrası Biden'dan yeni açıklama.

​Soyduğu evin sahibi ile karşılaşınca darbedip kaçtı.

​Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların sertleştirilmesini istedi.

​Meksika'daki kazada üç kişi hayatını kaybetti beş kişi yaralandı.

Refüjde reçel yapmak için portakal toplayan 3 kadın hayatını kaybetti.

​Z harfini kullananlara 3 yıla kadar hapis cezası geliyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler İstanbul'da yeniden başlıyor.

​Kabataş Erkek Liseliler Derneği düzenlediği etkinlikte peygamberlerle alay etmiş.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.