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Galatasaray-Rizespor maçında verilen penaltı kararları tartışma çıkarttı

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadelenin 61. ve 69. dakikasında sarı-kırmızılı takım lehine çalınan iki penaltı kararı, tepkilere neden oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Rizespor maçında verilen penaltı kararları tartışma çıkarttı
Gomis ile Tarık Çetin arasında yaşanan pozisyon

Süper Lig'de Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 61. ve 69. dakikasında Rizespor'un 2-1'lik üstünlüğünün bulunduğu sırada, sarı-kırmızılı takım iki penaltı kazandı.

Gomis, Tarık'ı geçemedi

Ceza sahası içinde Gomis ile kaleci Tarık hava topunda ikili mücadeleye girdi. Tarık'ın, Gomis'e faul yaptığını belirten hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Gomis, kaleci Tarık'ı geçemedi.

Gomis ile Tarık arasında yaşanan pozisyon
Gomis ile Tarık arasında yaşanan pozisyon

Galatasaray bir penaltı daha kazandı

Mücadelenin 68. dakikasındaysa Kerem Aktürkoğlu, kaleci Tarık'ı çalımlayarak geçmeye çalıştı ve yere düştü. Hakem Ümit Öztürk, VAR'ın müdahalesiyle penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Babel, skoru 2-2'ye getirdi.

  • Bu iki penaltı pozisyonu da sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Kerem Aktürkoğlu ile Tarık Çetin arasında yaşanan pozisyon
Kerem Aktürkoğlu ile Tarık Çetin arasında yaşanan pozisyon
Galatasaray geri döndü

Galatasaray geri döndü

​​Galatasaray sahasında Rizespor'u konuk ediyor.
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