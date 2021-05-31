Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Florya'daki odasını boşalttı

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde Fatih Terim belirsizliği yaşanıyor. Mevcut yönetim tecrübeli teknik adamla yeni sözleşme imzalamama kararı almıştı. 12-19 Haziran'da seçime gidecek olan sarı kırmızılılarda başkan adaylarının çoğu ise futbol takımını Fatih Terim'e emanet etmek istiyor.
Sarı kırmızılılarda seçime kadar olan süreci mevcut yönetim idare ediyor. Bu sebeple Fatih Terim futbol takımının planlamalarından uzak kalacak. Tecrübeli teknik adamın durumu başkanlık seçimlerinin ardından netlik kazanacak.
- Galatasaray'da Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk adaylık sürecinde net bir şekilde Fatih Terim ile çalışmak istediklerini duyurmuştu. Işın Çelebi ve İbrahim Özdemir Terim ile ilgili olumsuz fikirlerde bulunmasa da Terim'in bu isimlerle çalışmayacağı aktarılıyor. Öte yandan başkan adaylarından Yiğit Şardan'ın ise Fatih Terim'le çalışması beklenmiyor.
Galatasaray'da bugün itibarıyla kulüple sözleşmesi sona erenler👇
👤FATİH TERİM
🔸 Şener Özbayraklı, Gedson Fernandes, Emre Taşdemir, Etebo, Saracchi, Henry Onyekuru, Arda Turan, Ömer Bayram, Martin Linnes, Emre Akbaba, Halil Dervişoğlu, Ryan Donk. pic.twitter.com/ehRZ6XzaRp
Galatasaray'da bugün itibarıyla kulüple sözleşmesi sona erenler👇