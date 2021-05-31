Spor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Floryadaki odasını boşalttı
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Florya'daki odasını boşalttı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesi bugün itibarıyla sona erdi. Sarı kırmızılılarda mevcut yönetim Terim'in sözleşmesini yenilememe kararı almıştı. Tecrübeli teknik adamın Florya'ya gelerek odasını boşalttığı ve yeni sezona dair hazırladığı raporu yönetime ilettiği aktarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Floryadaki odasını boşalttı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim.

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde Fatih Terim belirsizliği yaşanıyor. Mevcut yönetim tecrübeli teknik adamla yeni sözleşme imzalamama kararı almıştı. 12-19 Haziran'da seçime gidecek olan sarı kırmızılılarda başkan adaylarının çoğu ise futbol takımını Fatih Terim'e emanet etmek istiyor.

Sarı kırmızılılarda seçime kadar olan süreci mevcut yönetim idare ediyor. Bu sebeple Fatih Terim futbol takımının planlamalarından uzak kalacak. Tecrübeli teknik adamın durumu başkanlık seçimlerinin ardından netlik kazanacak.

  • Galatasaray'da Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk adaylık sürecinde net bir şekilde Fatih Terim ile çalışmak istediklerini duyurmuştu. Işın Çelebi ve İbrahim Özdemir Terim ile ilgili olumsuz fikirlerde bulunmasa da Terim'in bu isimlerle çalışmayacağı aktarılıyor. Öte yandan başkan adaylarından Yiğit Şardan'ın ise Fatih Terim'le çalışması beklenmiyor.

Abone Ol Google News
Zam teklifinihükümete sundular

Zam teklifini
hükümete sundular

​700 bin kamu işçisinin gözü zam pazarlığında.
Fatih Terim odasını boşalttı

Fatih Terim odasını boşalttı

Seçim yapamayan Galatasaray'da büyük belirsizlik yaşanıyor.
Türkiyenin gözü bu toplantıda

Beştepe'de kabine zirvesi başladı

​Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'la aşıları karşılıklı olarak tanıma kararı aldık.

Gara'da 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İlk sefer Trabzon'dan

İlk sefer Trabzon'dan

​Yenişehir Havaalanı'nda Trabzon – Bursa arasında yapılan ilk sefer başladı.

​MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Bunu da gördük

Bunu da gördük

​Sütteki hileye dikkat: Yağı çıkarılıyor çamaşır suyu ekleniyor
Kilosunu 150 liraya satıyor

Kilosunu 150 liraya satıyor

Her şey 'fındık bahçesine başka ne ekilebilir?' sorusuyla başladı.

​İlk çeyrekte büyüme verisi beklentileri aştı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantı sonrası sürpriz adım

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.