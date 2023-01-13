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Galatasaray'da Uğur Çiftçi an meselesi: Anlaşma sağlandı

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi için kulübüyle anlaşma sağladı. Galatasaray, Uğur Çiftçi'nin transferi için Sivasspor'a, bir miktar para + oyuncu verecek. Peki, Galatasaray, Uğur Çiftçi için Sivasspor'a ne kadar bonservis ödeyecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Uğur Çiftçi için Sivasspora ne kadar bonservis ödeyecek?
Uğur Çiftçi bu sezon 22 maçta 5 asist yaptı.

Ara transfer döneminde kadrosunu sol bekle takviye etmek isteyen Galatasaray'ın, Uğur Çiftçi için bir süredir görüşme halinde olduğu Sivasspor ile prensipte anlaştığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulübün kısa süre içerisinde 30 yaşındaki futbolcuya imzayı attıracağı kaydedildi.

Uğur Çiftçi için para + oyuncu

Uğur için 1.5 milyon euro isteyen Sivasspor ile görüşen Galatasaray, uzun pazarlıklar sonucunda 600 bin euro ve Emre Taşdemir karşılığında anlaşma sağladı.

  • Galatasaray Omar Campos'un peşinde
  • Diğer yandan ESPN spor kanalı ise Galatasaray'ın Meksika'nın Santos Laguna takımında oynayan Omar Campos'u istediğini öne sürdü. 20 yaşındaki Meksikalı sol bek için sarı-kırmızılı takımın TFF'nin 21 yaş altı oyuncu kontenjanından da yararlanmak istediği öğrenildi.

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