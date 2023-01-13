Galatasaray'da Uğur Çiftçi an meselesi: Anlaşma sağlandı

Ara transfer döneminde kadrosunu sol bekle takviye etmek isteyen Galatasaray'ın, Uğur Çiftçi için bir süredir görüşme halinde olduğu Sivasspor ile prensipte anlaştığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulübün kısa süre içerisinde 30 yaşındaki futbolcuya imzayı attıracağı kaydedildi.
Uğur Çiftçi için para + oyuncu
Uğur için 1.5 milyon euro isteyen Sivasspor ile görüşen Galatasaray, uzun pazarlıklar sonucunda 600 bin euro ve Emre Taşdemir karşılığında anlaşma sağladı.
- Galatasaray Omar Campos'un peşinde
- Diğer yandan ESPN spor kanalı ise Galatasaray'ın Meksika'nın Santos Laguna takımında oynayan Omar Campos'u istediğini öne sürdü. 20 yaşındaki Meksikalı sol bek için sarı-kırmızılı takımın TFF'nin 21 yaş altı oyuncu kontenjanından da yararlanmak istediği öğrenildi.