Galatasaray'da Uğur Çiftçi an meselesi: Anlaşma sağlandı

Uğur Çiftçi bu sezon 22 maçta 5 asist yaptı.

Ara transfer döneminde kadrosunu sol bekle takviye etmek isteyen Galatasaray'ın, Uğur Çiftçi için bir süredir görüşme halinde olduğu Sivasspor ile prensipte anlaştığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulübün kısa süre içerisinde 30 yaşındaki futbolcuya imzayı attıracağı kaydedildi.

Uğur Çiftçi için para + oyuncu

Uğur için 1.5 milyon euro isteyen Sivasspor ile görüşen Galatasaray, uzun pazarlıklar sonucunda 600 bin euro ve Emre Taşdemir karşılığında anlaşma sağladı.

Galatasaray Omar Campos'un peşinde

Diğer yandan ESPN spor kanalı ise Galatasaray'ın Meksika'nın Santos Laguna takımında oynayan Omar Campos'u istediğini öne sürdü. 20 yaşındaki Meksikalı sol bek için sarı-kırmızılı takımın TFF'nin 21 yaş altı oyuncu kontenjanından da yararlanmak istediği öğrenildi.

SPOR Galatasaray 8'de 8 peşinde



