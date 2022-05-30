Galatasaray'da başkan adayları harıl harıl çalışıyor: Transfer görüşmeleri de yapıldı

Galatasaray’da seçim öncesinde hareketli günler yaşanıyor. Başkan adayları, 11 Haziran’daki kongre için yoğun mesai harcıyor. Eşref Hamamcıoğlu, görüntülü konferans sistemi ile üyelere seslendi. Hamamcıoğlu, teknik adam ve kadro planlaması hakkında çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Seçim sonrasında son kararı vereceğiz

5 teknik adam ile ilk tur görüşmelerinin tamamlandığını belirten Eşref Hamamcıoğlu, seçimin ardından son kararı vereceklerini söyledi. Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Hamamcıoğlu, takıma gelecek sağlayacak bir oyuncu listesine sahip olduklarını da dile getirdi.

Dursun Özbek, Cebrail Karayel ile anlaştı

Diğer başkan adayı Dursun Özbek ise teknik adam konusunu çözüme kavuşturarak göreve başlamak istiyor. Özbek’in listesindeki teknik adam adaylarıyla görüşmelerini sıklaştırdığı ifade edildi. Dursun Özbek ve ekibi, transfer konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Özbek’in, Altay ile sözleşmesi biten Cebrail Karayel ile anlaştığı öğrenildi. 27 yaşındaki sağ bek bu sezon 32 maçta görev alırken, 1 gol ve 5 asistle oynadı.

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