Galatasaray'da Fatih Terim ve Marcao PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadıkları karşılaşmadaki sportmenliğe aykırı hareketi, hakaret ve tedbire uymaması gerekçeleriyle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Aynı karşılaşmada kural dışı hareketi nedeniyle sarı-kırmızılı futbolcu Marcao'nun da tedbirli olarak PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.

Kaç maç ceza alması bekleniyor?

Hakem raporları doğrultusunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilecek olan Terim’in kaç maç ceza alacağı ise merak konusu oldu.

Futbol Disiplin Talimatı’nın, “Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit, tükürme” fiillerini kapsayan 41. maddeye göre, “TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan; görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası, verilir” ifadesi yer alıyor.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, önceki günlerde çıktığı canlı yayında konuya ilişkin "Fatih hoca için '7' maç diyorlar. Ancak veremediğiniz cezalar var. O zaman hoca da size bunlara niye vermediniz demez mi?" ifadelerini kullanmıştı.

Terim kariyerinde 31 maçta cezalıydı

G.Saray’da 4 dönem görev alan Fatih Terim, 1996’dan bu yana toplam 31 maç ceza aldı. Geçen sezon Kayseri maçının ardından 4 müsabakadan men edildi. Takım Terim’siz 6 puan yitirdi. 2018-19’da G.Saray’ın teknik patronu, F,Bahçe derbisi sonrası hakeme yönelik hakareti ve flaş röportaj ve basın toplantısında sportmenliğe aykırı açıklamalardan 7 maç ceza aldı. Sonra sportmenliğe aykırı açıklamadan 3 maç daha kesildi.