Galatasaray'da son maçlarına çıktılar: Üç yıldızın ayrılığı kesinleşti

Galatasaray’da yeni sezon öncesi kadro operasyonu başladı. Sarı-kırmızılılarda yüksek maliyetleri nedeniyle üç yıldız oyuncuyla yollar ayrılacak.
Sezonun sona ermesiyle birlikte Galatasaray’da kadro yapılanması hız kazanırken, sarı-kırmızılı ekipte ayrılması beklenen isimler netleşmeye başladı.
Yönetim, satın alma opsiyonuyla kadroya katılan üç futbolcu için kritik kararını verdi. Ntv Spor'da yer alan habere göre; Sacha Boey ile Noa Lang, Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte sarı-kırmızılılara veda etti.
Boey’in 15 milyon euro, Lang’ın ise 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu nedeniyle transferlerin gerçekleşmesi düşük ihtimal olarak değerlendirdi.
Öte yandan kadroya dahil edilmeyen Yáser Asprilla ile yolların kesin olarak ayrılması bekleniyor.
Kolombiyalı oyuncunun 23 milyon euroluk satın alma maddesini kullanmama kararı alan Galatasaray, genç futbolcuyu yeniden Girona'ya gönderecek.