Spor Galatasarayın Barcelona kadrosu açıklandı Tek eksik var
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray'ın Barcelona kadrosu açıklandı: Tek eksik var

Sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Arda Turan kafilede yer almadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Galatasarayın Barcelona kadrosu açıklandı: Tek eksik var
Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda perşembe günü TSİ 23.00’te Barcelona’ya konuk olacak.

Yarın saat 11.00’te İspanya’ya uçacak olan sarı-kırmızılı kafilede zorlu maçın kamp kadrosu belirlendi. Arda Turan kafile listesinde yer almadı.

Teknik direktör Domenec Torrent’in belirlediği kadroda şu isimler bulunuyor:

  • Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey.

Galatasaray'da korkutan tablo
SPOR
Galatasaray'da korkutan tablo
12 kişiyi dolandırdılar

12 kişiyi dolandırdılar

'Külçe altın' diye çakmak sattılar.
Putinin suikast korkusu

Putin'in suikast korkusu

Rusya lideri böyle korunuyor...
İşgalde 13üncü gün: Rusya beş kentte geçici ateşkes ilan etti

Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kemikleşen sorunları ortadan kaldırıyor

TÜMOSAN'ın ürün ve ekipmanları Konya'daki fuarda sergileniyor.

Birinci sıradayız

Birinci sıradayız

​Malatya Büyükşehir Belediyesi 15 belediye içinde en ön sırada.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlenen programda konuşuyor.
Sona gelindi

Sona gelindi

​TOGG ve Milli Savaş Uçağı için artık gün sayıyorlar.

​Enerji devi Shell'den Rusya kararı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.