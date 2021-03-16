Spor Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal hayatını kaybetti
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Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal hayatını kaybetti

Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal, 63 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Erhan Önal
Erhan Önal

Galatasaray formasını 1985-1992 yılları arasında giyen Erhan Önal hayatını kaybetti. Galatasaray’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Muslera'nın sözleşmesinin uzatıldığı imza töreninde Erhan Önal hakkında açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Erhan Önal'a Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Galatasaray camiasının başı sağ olsun. Nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

TFF'den başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da Erhan Önal için başsağlığı mesajı yayımladı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı

"A Milli Takımımız ve Galatasaray’ın efsane isimlerinden Erhan Önal’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 12 kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Erhan Önal, Almanya’da futbola başlarken Münih Türkgücü, Bayern Münih, Standart Liege, Fenerbahçe ve uzun yıllar Galatasaray kulüplerinde oynadı. Önal, menajer ve yorumcu olarak da futbola katkı sağladı. Merhum Erhan Önal’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, Galatasaray Kulübü ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz."


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