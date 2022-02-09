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Galibiyet golünü attı, gözyaşlarını tutamadı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'ye uzatma dakikalarında attığı golle takımına turu getiren Ramazan Civelek göz yaşlarını tutamadı.

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Haber Merkezi İHA
Galibiyet golünü attı, gözyaşlarını tutamadı
Kayserispor'un galibiyet golü 90+3'te geldi

Fenerbahçe maçında attığı gol sonrasında gözyaşlarını tutamayan Ramazan Civelek’i Teknik Direktör Hikmet Karaman teselli etti.

Hatasını telafi etti

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe karşısında Kayserispor’a turu kazandıran golü atan Ramazan Civelek, maç sonrasında duygusal anlar yaşadı. Süper Lig’de Fenerbahçe ile İstanbul’da oynanan maçta yaptığı hata ile takımının mağlubiyetine sebebiyet veren Ramazan, bu kez takımını sırtlayan isim olmanın mutluluğunu yaşadı.

Soyunma odasında gözyaşlarını tutamayan Ramazan’ı Teknik Direktör Hikmet Karaman teselli etti. Kendisine sarılarak moral veren Hikmet Karaman, Ramazan’ı sergilediği futbol ve attığı golden ötürü kutladı. Karaman, takım oyuncularını da tek tek tebrik ederek mutluluğunu paylaştı.

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