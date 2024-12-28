Gaziantep FK'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi. Tedavi süreçleri devam eden Godfrey Bitok ve Sokratis Dioudis, antrenmanda takımdan ayrı çalıştı.