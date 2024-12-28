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Gaziantep FK'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Gaziantep FK'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

16:2128/12/2024, Cumartesi
AA
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Ligde başarılı bir grafik çizen Gaziantep FK, topladığı 21 puanla 8. sırada yer alıyor.
Ligde başarılı bir grafik çizen Gaziantep FK, topladığı 21 puanla 8. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi. Tedavi süreçleri devam eden Godfrey Bitok ve Sokratis Dioudis, antrenmanda takımdan ayrı çalıştı.


Kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa ile 5 Ocak Pazar günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın sürdürecek.




#Gaziantep FK
#Selçuk İnan
#Trendyol Süper Lig

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