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Gençlerbirliği'nin başarılı futbolcusu ameliyat oldu

Gençlerbirliği'nin başarılı futbolcusu ameliyat oldu

17:0015/05/2025, Perşembe
AA
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Ensar Kemaloğlu
Ensar Kemaloğlu

Gençlerbirliği'nde orta sahada görev yapan futbolcu Ensar Kemaloğlu, ameliyat edildi. Kemaloğlu, sol dizinden başarılı bir operasyon geçirdi.

Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde orta sahada görev yapan futbolcu Ensar Kemaloğlu, ameliyat edildi.


Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sırasında sol dizinden sakatlanan futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiği aktarıldı.


Açıklamada, ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecinin kulübün sağlık ekibi tarafından yapılacağı belirtilerek, "Şampiyon kadromuz sporcularımızdan Ensar Kemaloğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.







#Gençlerbirliği
#Ensar Kemaloğlu
#Trendyol 1. Lig
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