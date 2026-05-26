Göztepe'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Ayrılığa sıcak bakıyor

Gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Göztepe, Galatasaray'ın gelecek sezon planlamasında yer vermediği Ahmed Kutucu için harekete geçti. İzmir ekibinin yönetimi, milli futbolcu için sarı-kırmızılı yöneticilerle görüştü.

Galatasaray, birçok Süper Lig kulübünün de ilgilendiği 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Göztepe'den gelen teklifi değerlendirmeye alacak. İzmir temsilcisi, bonservis bedelinde kolaylık sağlanması için Galatasaray'dan indirim talep edecek.

Göztepe'ye sıcak bakıyor

Düzenli forma şansı bulmakta zorlanan ve sınırlı sürelerde de etkili olamayan Ahmed Kutucu, Süper Lig'den kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Fotomaç'ın haberine göre Göztepe'ye sıcak bakan tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da tüm kulvarlarda 36 maça çıkmış, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı. Ancak bu performansına rağmen toplamda sadece 1173 dakika süre alabilmişti.

Piyasa değeri 3 milyon euro olan Ahmed'in Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor.








