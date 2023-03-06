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Spor

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA, FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e bu hafta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi son 16 tutu rövanş maçında görev verdi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:30 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Halil Umut Meler, bu sezon Şampiyonlar Ligi A grubunda Napoli-Rangers maçını da yönetmişti.

Halil Umut Meler, bu sezon Şampiyonlar Ligi A grubunda Napoli-Rangers maçını da yönetmişti.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz'in Benfica ile Belçika'nın Club Brugge takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş müsabakasını yönetecek.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Sport Lisboa Benfica Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.


Kalkavan AVAR

Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.



#Halil Umut Meler
#UEFA
#Şampiyonlar Ligi
1 saat önce
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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
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