Hasan Hüseyin Acar oynamak istediği takımı açıkladı
Kayserispor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar Galatasaray sorusuna, "Çocukluğumdan beri sevgim var. Transfer teklifi gelirse Galatasaray'da seve seve oynarım" dedi.
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Hasan Hüseyin Acar, ayrılık süreci ve Galatasaray sorularına cevap verdi.
Radyospor'a konuşan 26 yaşındaki futbolcunun açıklamaları şöyle;
"Kimse 'Seni kovuyoruz' demedi"
"Kayserispor'dan ayrılışım basında yanlış anlatıldı. Kimseyle tartışmam olmadı, özellikle sosyal medyada yazılıp çizildiği gibi değil olay. Kendi istediğimle Kayserispor'dan ayrıldım. Ben, Samet hocanın yanına gittim ve ayrılmak istediğimi söyledim. Kimse bana 'Seni göndermek istiyoruz, kovuyoruz' demedi."
"Kaptanlığı kendim bıraktım"
"Kayserispor'dan kendim ayrılmak istedim. Takım kaptanlığını da ben kendi isteğimle bıraktım. Samet hoca göreve başladıktan sonra yanına gittim ve 'Hocam, takım kaptanlığını benden alın, Sapunaru'ya verin' dedim. İtiraf etmeliyim. Takım kaptanlığı üzerimde baskı yaratıyordu."
"Galatasaray'a karşı pozitifim"
"Galatasaray'a karşı çocukluğumdan beri sevgim var. Galatasaray'a karşı pozitifim. Galatasaray'dan henüz resmi teklif almadım. Transfer teklifi gelirse Galatasaray'da seve seve oynarım."
"Menajerimle görüşeceğiz"
"Eskişehir'deyim. Ailemle birlikte vakit geçiriyorum. Menajerimle önümüzdeki günlerde transferimle ilgili konuşacağız."
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