Hasan Hüseyin Acar oynamak istediği takımı açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Hasan Hüseyin Acar, ayrılık süreci ve Galatasaray sorularına cevap verdi.

Radyospor'a konuşan 26 yaşındaki futbolcunun açıklamaları şöyle;

"Kimse 'Seni kovuyoruz' demedi"

"Kayserispor'dan ayrılışım basında yanlış anlatıldı. Kimseyle tartışmam olmadı, özellikle sosyal medyada yazılıp çizildiği gibi değil olay. Kendi istediğimle Kayserispor'dan ayrıldım. Ben, Samet hocanın yanına gittim ve ayrılmak istediğimi söyledim. Kimse bana 'Seni göndermek istiyoruz, kovuyoruz' demedi."

Önce doğum günü kutlandı sonra sözleşmesi feshedildi Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, futbolcu Hasan Hüseyin Acar ile yollarını ayırdı.26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.Kamuoyu Bilgilendirme Oyuncumuz Hasan Hüseyin Acar ile sözleşmemizi karşılıklı olarak fesih etmiş bulunuyoruz.Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/w5aeVc5Dr5— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) December 16, 2020 Sabah doğum günü için paylaşım yapılmıştıSarı-kırmızılı kulübün sabah saatlerinde doğum günü için kutlama mesajı yayımladığı Hasan Hüseyin Acar ile akşam yollarını ayırması dikkati çekti.Eskişehirspor'dan 1 Temmuz 2018'de transfer edilen Hasan Hüseyin, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 55 maçta 7 gol atmıştı.Samet Aybaba'nın ilk icraatı: Kaptanı değiştirdi

"Kaptanlığı kendim bıraktım"

"Kayserispor'dan kendim ayrılmak istedim. Takım kaptanlığını da ben kendi isteğimle bıraktım. Samet hoca göreve başladıktan sonra yanına gittim ve 'Hocam, takım kaptanlığını benden alın, Sapunaru'ya verin' dedim. İtiraf etmeliyim. Takım kaptanlığı üzerimde baskı yaratıyordu."

Samet Aybaba'nın ilk icraatı: Kaptanı değiştirdi Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi.Aybaba, Kayserispor'un iyi bir kadroya sahip olduğunu vurgulayarak, "Elimizde iyi bir oyuncu kadrosu var. Saha içiyle ilgili bazı sorunlar ve bazı bireysel sorunlar var. Bunları çözmeye başladık. Ligin daha başındayız" diye konuştu."Sapunaru ile görüşerek onu takım kaptanı yaptım"Takım içi organizasyonlarla ilgili de bazı değişiklikler yaptıklarının altını çizen Aybaba, bu değişikliklere kaptanlık değişimiyle başladıklarını söyledi.Aybaba, "Bugün kaptan Hasan Hüseyin Acar'la görüştüm ve üzerindeki baskının takım kaptanlığından olup olmadığını sordum. Kendisi de gayet samimi bir şekilde baskının kaptanlıktan kaynaklandığını söyledi. Bunun ardından Cristian Sapunaru ile görüşerek onu takım kaptanı yaptım" dedi. "Kayserispor'u hak ettiği yere getireceğiz"Takımından ve oyuncularından memnun olduğunu vurgulayan Aybaba, şöyle devam etti:"Hızlı bir şekilde sonuç almamız lazım. Daha önce göreve geldiğimde burada çok zorlu bir takım vardı. 7-8 kez soyunma odası toplantısı yapmamıza rağmen hiçbir sorunu çözemedik. Bu gelişimde hiçbir oyuncu benim odama gelmedi. Çünkü kulüp toparlanmış ve oyuncuların saygı duyacağı bir kulüp haline gelmiş. Şimdi iyi oyuncularımız, genç ve yetenekli oyuncularımız var. Bunların hepsinden faydalanarak Kayserispor'u hak ettiği yere getireceğiz."Kayserispor'da fatura Pedro Henrique'ye kesiliyor

"Galatasaray'a karşı pozitifim"

"Galatasaray'a karşı çocukluğumdan beri sevgim var. Galatasaray'a karşı pozitifim. Galatasaray'dan henüz resmi teklif almadım. Transfer teklifi gelirse Galatasaray'da seve seve oynarım."

"Menajerimle görüşeceğiz"