Spor ÖZET | Beşiktaş-Giresunspor 5-3
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ÖZET | Beşiktaş-Giresunspor: 5-3

Beşiktaş, Dünya Kupası için lige verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar hazırlık karşılaşmasında Bitexen Giresunspor ile karşılaştı. Şenol Güneş'in öğrencileri sahadan 5-3 galip ayrıldı. Beşiktaş-Giresunspor maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi DHA
Hazırlık maçı özeti izle: Beşiktaş-Giresunspor maç özeti ve golleri izle: 8-3lük maçın gollerini izle
Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci.

Dünya Kupası nedeniyle çalışmalarını Antalya'nın Belek turizm merkezinde sürdüren Beşiktaş, kampın son hazırlık maçında Bitexen Giresunspor ile mücadele etti. Konakladıkları otelin sahasında gerçekleştirilen maçta hakem Sarper Barış Saka düdük çaldı. Saka'nın yardımcılıklarını Serhat Sağır ile Şaban Karadereli üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sahaya şu 11'le çıktı;

  • "Ersin, Rosier, Welinton, Tayyip, Umut, Hutchinson, Salih, Redmond, Fernandes, N'Koudou, Muleka."

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise şu 11'le sahada yer aldı;

  • "Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Navarrete, Campuzano, Kuwas, Serginho, Sainz Eguskiza, Bajic."

Beşiktaş'ın gollerini 30 ve 46'ncı dakikalarda Fernandes, 45'inci dakikada penaltıdan N'Koudou, 70'inci ve 86'ncı dakikalarda da Cenk Tosun kaydetti. Giresunspor'un gollerini ise 51'inci dakikada Serginho, 80'inci dakikada Doğan Can ve 90'ıncı dakikada penaltıdan Savicevic attı.

Öte yandan 54'üncü dakikada Siyah-beyazlı oyuncu Tayyip ile Giresunspor'dan Kadir Seven, ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyonda çarpıştı. İki oyuncunun ilk tedavileri saha içinde yapılırken, mücadele 2 dakika durdu. Tayyip'in kaşı açılırken, Kadir'in kafasına bandaj yapıldı. İki oyuncu mücadeleye devam edemedi.

Beşiktaş-Giresunspor maçının özetini izlemek için;

Şenol Güneş 10 değişiklik yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Giresunspor ile oynanan hazırlık maçında 10 değişiklik yaptı. 46'ncı dakikada Salih Uçan'ın yerine Necip Uysal, Atiba'nın yerine Dele Alli, Ersin'in yerine Mert Günok oyuna girdi. 59'uncu dakikada ise Tayyip'in yerine Kerem Atakan, Redmond'un yerine Montero, N'Koudou'nun yerine de Cenk Tosun maça dahil oldu. 66'ncı dakikada da Umut Meraş'ın yerine Tayfur, Fernandes'in yerine Josef, 77'nci dakikada Muleka'nın yerine de Masuaku oyuna girdi. Son olarak 84'üncü dakikada da Rosier, yerini Semih'e bıraktı. Mücadelede Welinton ise 90 dakikada sahada yer aldı.

Hakan Keleş 9 değişiklik yaptı

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise 9 değişiklik tercih etti. Keleş, 46'ncı dakikada Navarrete'nin yerine Görkem Sağlam'a, Kuwas'ın yerine Savicevic'e, Alper'in yerine Kadir Seven'e görev verdi. 57'nci dakikada Campuzano'nun yerine de Talha Ulvan, Bajic'in yerine de Oğulcan Çağlayan, sakatlanan Kadir Seven'in yerine de Murat Cem Akpınar oyuna dahil oldu. 62'nci dakikada Serginho'nun yerine Rahmetullah, Eguskiza'nın yerine de Doğan Can Davas maça dahil olurken, 82'nci dakikada Arias'ın yerine Mert Han Kurt görev yaptı.
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