İngilizler tarih vererek duyurdu: Leicester City Vedat Muriqi için geliyor
İngilizler tarih vererek duyurdu: Vedat Muriqi için geliyorlar
Fenerbahçe'nin golcüsü oyuncusu Vedat Muriqi'in taliplileri artmaya devam ediyor. İtalya'da Lazio'nun adı Kosovalı golcü için anılırken, İngiltere'de Leicester City'nin 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Hatta İngiliz basını, transfer için tarih bile belirtti
Haber MerkeziİHA
İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi’ye talip oldu.
Fenerbahçe’de bu sezon pandemi öncesinde iyi performans gösteren golcü futbolcu Vedat Muriqi’ye İngiliz temsilcisi Leicester City’nin talip olduğu iddia edildi.
Tarih verdiler
İngiliz basınında yer alan habere göre Leicester’ın 26 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.
Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 resmi müsabakaya çıktı ve 17 gol, 6 asistlik performans gösterdi.
📌Teknik direktörlüğünü Slaven Bilic’in yaptığı West Bromwich Albion, forvet transferinde listenin ilk sırasına Vedat Muriqi'i yazdı.
▪Fenerbahçe, Kosovalı golcünün transferinden bonservis ücreti olarak 20 milyon euro bekliyor.https://t.co/pYihzx0bJ5
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