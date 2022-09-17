ÖZET | İstanbulspor - Beşiktaş: 2-2

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Adalet Bakanı Bozdağ'dan muhalefete eleştiri: Bunun adı kapkaç siyaseti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hükümetin aldığı kararlarla açıklayacağı projelerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanmasına ilişkin, "Hükümetin alın teriyle ürettiği projeleri, ürettiği eserleri, aldığı kararları kimi bürokrasi içerisindeki ahlak yoksunu kişiler alıp bunu hırsızlık malı olarak çalıyorlar Sayın Kılıçdaroğlu'na götürüyorlar. O da hırsızlık ürününü satın alıyor oradan siyasi kazanç hesabıyla bunu Türkiye'ye servis ediyor. Siyaseten bile olsa hırsızlık malını satmak, siyasi kazanç elde etmek ahlaki mi? Bunun adı kapkaç siyasetidir." dedi.