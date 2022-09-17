Spor ÖZET | İstanbulspor - Beşiktaş 2-2
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ÖZET | İstanbulspor - Beşiktaş: 2-2

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Geride bıraktığımız hafta sahasında Medipol Başakeşhir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş, milli ara öncesinde İstanbulspor karşısında da istediğini bulamadı. Beşiktaş, milli aranın ardından sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. İstanbulspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Süper Lig maç özetlerini ve İstanbulspor-Beşiktaş maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulspor-Beşiktaş maç özeti ve golleri izle 2-2: Süper Lig maç özetleri
İstanbulspor-Beşiktaş karşılaşmasından bir kare.

Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Beşiktaş'ın gollerini 8. dakikada Georges-Kevin N'Koudou ve 39. dakikada Wout Weghorst kaydetti. İstanbulspor'un gollerini ise 26. dakikada Ersin Destanoğlu kendi kalesine ve 86. dakikada Ali Yaşar attı.

Alınan bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 14'e İstanbulspor ise 5'e yükseltti. Milli aranın ardından Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. İstanbulspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Valerien Ismael cezalı

Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart görerek ihraç edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in yokluğunda siyah-beyazlı takımı, yardımcı antrenör Adam Murray yönetti.

İstanbulspor-Beşiktaş maç özeti

  • 8. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Weghorst'un ceza yayı üzerinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen N'Koudou'nun yerden sert şutunda kaleci Jensen tuttuğu topu elinden kaçırınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
  • 19. dakikada savunmanın arkasına atılan topla sağdan ceza sahasına giren Topalli'nin vuruşunda top kaleci Ersin'de kaldı.
  • 26. dakikada İstanbulspor'un beraberlik golü geldi. Sağ taraftan gönderilen uzun topla ceza sahası dışı sol çaprazında buluşan Emir Kaan Gültekin'in sert şutunda yan direğe çarpan meşin yuvarlak, kaleci Ersin'in sırtına çarparak ağlarla buluştu: 1-1.
  • 38. dakikada İstanbulspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı hava topunu önünde bulan Weghorst'un ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya vuruşunda kaleci ayağıyla topa müdahale ederek golü önledi.
  • 39. dakikada Masuaku'nun ceza yayı çevresinden savunmanın arkasına attığı topla ceza sahasına giren Fernandes'in altıpas önüne gönderdiği topu Weghorst, tek vuruşla ağlara gönderdi: 1-2.
  • Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 2-1 önde tamamladı.

  • 53. dakikada Josef'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Salih Uçan'ın vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

    69. dakikada ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta Melih Kabasakal'ın vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.73. dakikada Salih Uçan'ın sağdan ortaladığı topu Welinton kafayla indirdi, arka direkte Redmond'tan önce savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.86. dakikada İstanbulspor'un beraberlik golü geldi. Kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta Ali Yaşar'ın şutunda top ağlarla buluştu: 2-2.89. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası dışından Tayfur Bingöl'ün şutunda, kaleci direk dibinden topu kornere çeldi.Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

İstanbulspor-Beşiktaş maç özeti izle

İstanbulspor-Beşiktaş maçının özetini izlemek için tıklayınız.

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İstanbulspor-Beşiktaş maçında ilginç gol

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