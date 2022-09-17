Spor Maç Sonucu | İstanbulspor-Beşiktaş 2-2
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Maç Sonucu | İstanbulspor-Beşiktaş: 2-2

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
İstanbulspor-Beşiktaş maçından bir kare

Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Beşiktaş'ın gollerini 8. dakikada Georges-Kevin N'Koudou ve 39. dakikada Wout Weghorst kaydetti. İstanbulspor'un gollerini ise 26. dakikada Ersin Destanoğlu kendi kalesine ve 86. dakikada Ali Yaşar attı.

Alınan bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 14'e İstanbulspor ise 5'e yükseltti. Milli aranın ardından Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. İstanbulspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Josef de Souza geri döndü

MKE Ankaragücü maçında yaşanan olaylar sonrasında maçın bitmesinin ardından kırmızı kart görerek 1 maç ceza alan Josef de Souza, cezasını tamamladı ve kadrodaki yerine döndü. Geçen hafta tecrübeli oyuncunun yerine görev yapan Berkay Vardar ise bu maçta kadroya alınmadı.

Necip Uysal 4 maç sonra yedek

Medipol Başakşehir maçında yaptığı hatayla siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çeken Necip Uysal, kulübeye çekildi. Bu sezon ligde oynanan 6 maçın 5'inde ilk 11'de başlayan siyah-beyazlı oyuncu, üst üste 4 maç oynadıktan sonra yedek kaldı.

Tayyip Talha ilk kez 11'de

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, siyah-beyazlı takımda ilk kez 11'de görev aldı. Siyah-beyazlı oyuncu, Medipol Başakşehir maçının 75. dakikasında Necip Uysal'ın yerine oyuna girerek ilk defa Beşiktaş formasıyla tanışmıştı.

Kulübede Adam Murray görev yaptı

Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart görerek ihraç edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in yokluğunda siyah-beyazlı takımı, yardımcı antrenör Adam Murray yönetti.

Beşiktaşlı taraftarlar maça ilgi göstermedi

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Beşiktaşlı taraftarlar ilgi göstermedi. Yaklaşık iki bin siyah-beyazlı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümün çok az bir bölümünü doldurdu.
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