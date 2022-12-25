Spor Süper Lig kariyerine kötü başladı Genç kaleciden büyük hata
FUTBOL FUTBOL

Süper Lig kariyerine kötü başladı: Genç kaleciden büyük hata

Fatih Karagümrük'ün Galatasaray'dan kiraladığı genç kaleci Batuhan Şen, Süper Lig'de ilk kez forma giydiği maçta yediği golle gündem oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Karagümrük kalecisi Batuhan Şenin Adana Demirspor maçında yediği gol
Üstüne gelen topu sektirdi ve golü kalesinde gördü. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Ligin 15. haftasında Karagümrük'ü konuk eden Adana Demirspor, maçın henüz başında 1-0 öne geçti.

Emre Akbaba, mücadelenin 11. dakikasında ceza sahası dışından çektiği şutta takımının golünü kaydetti.

Karagümrük'ün genç kalecisi Batuhan Şen, bu golde büyük bir hataya imza attı. Uzaktan üstüne gelen şutu sektiren 23 yaşındaki eldiven, topu ağlarında gördü.

Viviano'yu kesti

Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, İtalyan kaleci Viviano'yu yedek bırakarak Adana Demirspor maçında ilk 11'de Batuhan Şen'e görev verdi.

Galatasaray'dan kiralanan Batuhan, yaptığı hatayla Süper Lig kariyerine kötü bir başlangıç yapmış oldu.

CANLI | Adana Demirspor-Fatih Karagümrük
SPOR
CANLI | Adana Demirspor-Fatih Karagümrük

Gaziantep FK-Beşiktaş

Gaziantep FK-Beşiktaş

Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor.
Adana Demirspor-Karagümrük

Adana Demirspor-
Karagümrük

​Süper Lig'de Adana Demirspor ile Karagümrük karşı karşıya.
Dudak uçuklatan teklif

Dudak
uçuklatan teklif

​Messi'ye giydirilen geleneksel kıyafet 'bişt'e değer biçildi.
'Hiçbir şey <br>öğrenmemiş'

'Hiçbir şey
öğrenmemiş'

Ryan Babel'den Halil Umut Meler paylaşımı.
'Alnınızdan öpüldünüz'

'Alnınızdan öpüldünüz'

​Trabzon'da yerel gazete manşetlerini derbi galibiyeti süsledi.
Liderlik aşkına

Liderlik aşkına

Galatasaray zirve için bugün sahaya çıkıyor.
'Trabzonspor tarihi <br>farkı kaçırdı'

'Trabzonspor tarihi
farkı kaçırdı'

Rıdvan Dilmen Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumladı.
Akyazı'da <br>tek başına

Akyazı'da
tek başına

Fenerbahçeli futbolcunun Trabzonspor maçı sonrası görüntüsü dikkati çekti.
Derbi Fırtına'nın

Derbi Fırtına'nın

​Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.
'Yalan beyanda bulunuyor'

'Yalan beyanda bulunuyor'

​Güvenlik görevlisi, Mert Hakan'dan şikayetçi olacak.
'Zirveye oynar'

'Zirveye oynar'

​Başkan Ağaoğlu derbi galibiyeti ardından konuştu.
'İyi bir galibiyet aldık'

'İyi bir galibiyet aldık'

​Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçını değerlendirdi.
'10 kişi kalınca <br>işler değişiyor'

'10 kişi kalınca
işler değişiyor'

​Jorge Jesus, Trabzonspor mağlubiyetini değerlendirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.