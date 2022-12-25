Süper Lig kariyerine kötü başladı: Genç kaleciden büyük hata

Ligin 15. haftasında Karagümrük'ü konuk eden Adana Demirspor, maçın henüz başında 1-0 öne geçti.
Emre Akbaba, mücadelenin 11. dakikasında ceza sahası dışından çektiği şutta takımının golünü kaydetti.
Karagümrük'ün genç kalecisi Batuhan Şen, bu golde büyük bir hataya imza attı. Uzaktan üstüne gelen şutu sektiren 23 yaşındaki eldiven, topu ağlarında gördü.
Viviano'yu kesti
Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, İtalyan kaleci Viviano'yu yedek bırakarak Adana Demirspor maçında ilk 11'de Batuhan Şen'e görev verdi.
Galatasaray'dan kiralanan Batuhan, yaptığı hatayla Süper Lig kariyerine kötü bir başlangıç yapmış oldu.