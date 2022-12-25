Süper Lig kariyerine kötü başladı: Genç kaleciden büyük hata

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Şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş'ta kültür şöleni

Şiir ve edebiyatın başkenti, yedi güzel adamın şehri Kahramanmaraş’ta 3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin açılışı gerçekleştirildi. Toplamda 3 gün sürecek Şiir ve Edebiyat Günleri’nde Almanya, Portekiz, Azerbaycan, Filistin, Suriye ve Mısır gibi pek çok ülkeden gelen yazar ve şairler Kahramanmaraş’ta edebiyatseverlere seslenecek.