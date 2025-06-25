Kasımpaşa Shota Arveladze'yi resmen duyurdu

Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadro yapılanmasını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Teknik Direktör Burak Yılmaz ile yollarını ayıran lacivert-beyazlılar, 2012-2015 yılları arasında takımda görev yapan Gürcü teknik adam Shota Arveladze’nin göreve getirildiğini açıkladı. Arveladze, daha önce Süper Lig’de Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük’te çalıştı.