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Kayserispor Jakirovic'le çok farklı

Kayserispor Jakirovic'le çok farklı

11:3128/04/2025, Pazartesi
AA
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Sergej Jakirovic, Kayserispor'un başında çıktığı 12 maçta 2 puan ortalaması tutturdu.
Sergej Jakirovic, Kayserispor'un başında çıktığı 12 maçta 2 puan ortalaması tutturdu.

Teknik direktör Sergej Jakirovic'in göreve gelmesinden sonra çıkışa geçen Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de son 5 maçta 13 puan topladı.

Ligin 29. haftasında evinde Hatayspor'u 5-0 yenen Kayseri ekibi, 30. haftada Adana Demirspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. 31. haftada sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Kayserispor, 32. haftada ise deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı.


Ligde dün konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, düşme hattından uzaklaşarak rahat bir nefes aldı.


Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan toplayan Kayserispor, Jakirovic yönetiminde oynadığı 12 karşılaşmadan 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.


Kayseri ekibi, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 20 kez havalandırdı, kalesinde ise 10 gol gördü.


Ligde 19 maçta topladığı 16 puanla 17. sırada yer alırken takımın başına geçen Jakirovic, 12 müsabakada 24 puan alarak 40 puana çıkardığı takımı averajla 12. sıraya yükseltti.


Sarı-kırmızılı ekip, ligin 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.





#Kayserispor
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#Sergej Jakirovic
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