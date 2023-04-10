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Spor

ÖZET | Kayserispor-Ümraniyespor: 3-1

Süper Lig'in 28.haftasında Kayserispor evinde Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Kayserispor ligde galibiyet serisini üç maça çıkarmış oldu. Kayserispor-Ümraniyespor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

18:05 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kayserispor-Ümraniyespor

Kayserispor-Ümraniyespor

Süper Lig'in 28.haftasında Kayserispor evinde Ümraniyespor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Kayserispor ligde galibiyet serisini üç maça çıkarmış oldu.

Kayserispor'un gollerini 31.dakikada penaltıdan Thiam ile 53.dakikada Mensah ve 90+9'da Mane attı. attı. Konuk ekibin tek golünü 45+2.dakikada Umut Nayir kaydetti.

Alınan bu sonuçla Kayserispor puanını 44'e çıkartırken, Ümraniyespor 23 puanda kaldı. Kayserispor gelecek hafta Galatasaray'a konuk olurken, Ümraniyespor ise Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

Kayserispor-Ümraniyespor maç özeti

10. dakikada Emrah’ın pasında topla buluşan Thiam’ın ceza sahası içerisinden vuruşu yandan auta gitti.

27. dakikada Mensah’ın hatalı pasında topla buluşan Sekidika, altıpas içinde kale önündeki Umut’a pasını verdi. Umut, meşin yuvarlağı vuramayınca savunma topu uzaklaştırdı.

30. dakikada Serkan Göksu ceza sahası içerisinde Thiam’ın ayağına basınca hakem Zorbay Küçük, pozisyonu VAR’da izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi.

31. dakikada penaltı için topun başına geçen Thiam, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

45 4. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Epureanu’nun kafa vuruşunda top kaleci Bilal’den dönüp, Umut Nayir’in önünde kaldı. Umut, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1




#Süper Lig
#Kayserispor
#Ümraniyespor
41 dakika önce
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