Kayserispor-Ümraniyespor
Süper Lig'in 28.haftasında Kayserispor evinde Ümraniyespor'u konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Kayserispor ligde galibiyet serisini üç maça çıkarmış oldu.
Kayserispor'un gollerini 31.dakikada penaltıdan Thiam ile 53.dakikada Mensah ve 90+9'da Mane attı. attı. Konuk ekibin tek golünü 45+2.dakikada Umut Nayir kaydetti.
Alınan bu sonuçla Kayserispor puanını 44'e çıkartırken, Ümraniyespor 23 puanda kaldı. Kayserispor gelecek hafta Galatasaray'a konuk olurken, Ümraniyespor ise Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.
Kayserispor-Ümraniyespor maç özeti
10. dakikada Emrah’ın pasında topla buluşan Thiam’ın ceza sahası içerisinden vuruşu yandan auta gitti.
27. dakikada Mensah’ın hatalı pasında topla buluşan Sekidika, altıpas içinde kale önündeki Umut’a pasını verdi. Umut, meşin yuvarlağı vuramayınca savunma topu uzaklaştırdı.
30. dakikada Serkan Göksu ceza sahası içerisinde Thiam’ın ayağına basınca hakem Zorbay Küçük, pozisyonu VAR’da izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi.
31. dakikada penaltı için topun başına geçen Thiam, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
45 4. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Epureanu’nun kafa vuruşunda top kaleci Bilal’den dönüp, Umut Nayir’in önünde kaldı. Umut, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1