ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Keçiörengücü-Galatasaray maçı canlı anlatımı

Keçiörengücü-Galatasaray: 1-2

Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray, Ankara'da karşılaştığı Keçiörengücü'nü Atalay Babacan ve Martin Linnes'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

Haber Merkezi AA
Atalay Babacan attığı golün sevincini takım arkadaşlarıyla yaşadı.

Atalay Babacan attığı golün sevincini takım arkadaşlarıyla yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün Galatasaray, deplasmanda Keçiörengücü'yle karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım mücadeleden galip ayrılan taraf oldu.

Mücadeleye genç bir kadroyla başlayan konuk ekip, baskılı oyununun ardından 33. dakikada Atalay Babacan'la skoru açtı: 0-1. İlk yarı aynı skorla sona ererken, ikinci yarının başlarında sarı-kırmızılılar Martin Linnes ile skoru 2-0'a getirdi.

Ankara temsilcisi bu gole bir dakika sonra Ziya Şakar ile yanıt verdi: 1-2. Karşılaşmada kalan dakikalarda gol olmayınca maç Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

  • Galatasaray bu galibiyetle, 18 Aralık'taki rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.

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