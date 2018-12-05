Keçiörengücü-Galatasaray: 1-2

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün Galatasaray, deplasmanda Keçiörengücü'yle karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım mücadeleden galip ayrılan taraf oldu.

Mücadeleye genç bir kadroyla başlayan konuk ekip, baskılı oyununun ardından 33. dakikada Atalay Babacan'la skoru açtı: 0-1. İlk yarı aynı skorla sona ererken, ikinci yarının başlarında sarı-kırmızılılar Martin Linnes ile skoru 2-0'a getirdi.

Ankara temsilcisi bu gole bir dakika sonra Ziya Şakar ile yanıt verdi: 1-2. Karşılaşmada kalan dakikalarda gol olmayınca maç Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.