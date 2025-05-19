Kerem Kazaz'dan Portekiz'de çifte podyum başarısı

Türkiye ralli tarihinin en genç şampiyonu unvanını taşıyan milli sporcu, Portekiz Rallisi'ni WRC3 kategorisinde ikinci, Junior WRC'de ise üçüncü sırada tamamlayarak çifte podyum başarısı elde etti.

Dört günlük mücadelede performans sergileyen Team Petrol Ofisi ekibi, yarışın ilk gününü her iki kategoride de üçüncü sırada tamamladı. İkinci günün başında yaşanan lastik sorununa hızlı reaksiyon vererek, podyum mücadelesini bırakmadı. Rakiplerine karşı elde ettikleri zaman avantajını altı etaplık son günde de koruyarak iki farklı kategoride podyuma çıkmayı başardı.