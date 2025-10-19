Kılıç Satallite Turnuvası sona erdi

Eskrim, kılıçla yapılan bir dövüş sporudur.
Eskrimde İstanbul'da düzenlenen Kılıç Satallite Turnuvası tamamlandı. Derece yapan sporcular madalyalarını aldı.
Türkiye Eskrim Federasyonu'nun açıklamasına göre Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki organizasyonda 21 ülkeden 146 eskrimci mücadele etti.
Turnuvada kadınlar kılıç kategorisinde Nisanur Erbil ve erkekler kılıç kategorilerinde Enes Talha Kalender, altın madalya kazandı.
Muhammed Furkan Kalender ise erkekler kılıç kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.
