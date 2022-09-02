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KKTC Milli Futbol Takımı formaları tanıtıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Kemaler Group arasında gerçekleşen anlaşma kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı 3 yıl boyunca PUMA tasarımı formalarıyla sahada olacak. İş birliği kapsamında KTFF Süper Lig ve Birinci Lig kapsamında oynanacak tüm maçlarda PUMA Orbita futbol topu kullanılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KKTC Milli Futbol Takımı formaları tanıtıldı
KKTC Milli Futbol Takımı formaları tanıtıldı

Köklü spor mirasıyla, Türk futboluna verdiği desteği daha da genişleten ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşıyan PUMA, KKTC Milli Futbol Takımı için tasarladığı formalarla da farkını ortaya koyuyor. Yeni formaların tanıtımının yapıldığı etkinlik, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve PUMA Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis’in katılımıyla gerçekleşti.

Bir formadan fazlası: Kıbrıs şehitlerine saygı

PUMA’nın; Fenerbahçe, Manchester City, AC Milan gibi Avrupa’nın dev kulüplerinin yanı sıra İtalya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve İsviçre gibi Milli Takımların forma tasarımını yapan global tasarım ekibi tarafından KKTC Milli Futbol Takımı için hazırladığı formalar, kırmızı ve beyaz olarak iki ayrı modelden oluşuyor. Türkiye’de üretilen formaların ön tarafında yer alan siyah şerit dikkat çekiyor. Bu şeritler; Kıbrıs şehitlerine saygı duruşunu simgeliyor. Formanın sırt kısmında bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi armasında yer alan barış güvercini ve ağzındaki zeytin dalı ise, “Kıbrıs Türk tarafının duruşunun göstergesi” olarak niteleniyor.

Drycell teknolojisi ile maç boyunca kuru formalar

KKTC Milli Futbol Takımı için PUMA’nın hazırladığı formalar nemi ciltten uzaklaştıran ve maç boyunca kuru ve rahat kalmaya yardımcı olan benzersiz dryCELL teknolojisini içeriyor. Formaların yapımında kullanılan %100 geri dönüştürülmüş polyester materyal markanın çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularına verdiği önemi vurgularken, aynı zamanda oyunculara üstün uyum ve hareket kabiliyeti sağlıyor.

Final maçı 2 Eylül'de

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Kadınlar Ligi’ne de isim sponsoru oldu. 2021-2022 sezonunda Kadınlar Ligi, “PUMA Kadınlar Ligi” ismiyle oynandı. Aynı zamanda tarihte ilk kez düzenlenen PUMA Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası’nın final maçı, 2 Eylül Cuma günü saat 18:30’da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda ülkenin köklü ekipleri Gençlik Gücü ve Küçük Kaymaklı arasında oynanacak.

Orbita futbol topu

KTFF Süper Lig ve Birinci Lig kapsamında oynanacak tüm maçlarda PUMA ORBITA futbol topu kullanılacak. Yıldız şeklindeki 12 büyük panelin bir araya gelmesiyle oluşan özel yapısı, yüzey üzerindeki dikiş sayısının azalmasına yardımcı oluyor. ORBITA'nın sahip olduğu ve en son model teknoloji ile tasarlanan ideal küre formu, maç boyunca biçimini koruyor ve sıvı emiliminin azalmasını destekliyor. Spor Toto Süper Lig, LaLiga, Serie A English Football League gibi dünyanın en ünlü liglerinde PUMA ORBITA futbol topları kullanılıyor.

"Gurur duyuyoruz"

PUMA Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis yaptığı açıklamada, "Bir Kıbrıslı olarak bugün ayrı bir heyecan ve mutluluk yaşıyorum. PUMA olarak Türk sporuna karşı olan sorumluluğumuzu güçlendirdiğimizi düşünüyoruz. Spor nerede varsa biz de oradayız. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Kemaler Group arasında yapılan anlaşma vesilesiyle, yenilikçi ürünlerimizi KKTC futbolu ile buluşturduğumuz için gurur duymaktayız. Her kategoride mücadele veren KKTC Milli Futbol Takımlarının dünya seviyesinde malzemelerle sahaya çıktığını görmek, KKTC futbol liglerindeki maçların artık PUMA’nın ürettiği toplarla oynanması ve bunun yanında Kadınlar Futbol Ligi’ne verdiğimiz isim sponsorluğu desteği bizler için oldukça değerli" dedi.

  • İlk defa özel formamız oldu
  • Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ise, "Kendi ülkemize özel tasarlanmış, gerçekten bizim için üretilmiş formalara sahip olmaktan dolayı gururluyuz. 1,5 yıldan fazla süredir üzerinde çalıştığımız bu proje bizim için çok özel. 600 binin üzerinde olan İngiltere ve Avusturalya’da yaşayan Kıbrıslı Türkler’in ve yanı sıra Türkiye’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin bu formaya sahip çıkacağını, formanın ülke özlemini, vatan sevgisini pekiştireceğini düşünüyorum. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 1955 yılında kurulduğu günden bugüne ilk defa kendimize özel formamız oldu" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve PUMA Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve PUMA Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis
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