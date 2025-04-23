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Kocaelispor yıldız futbolcuyla sözleşme uzattı

Kocaelispor yıldız futbolcuyla sözleşme uzattı

16:4123/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kocaelispor'da Yunus Emre Gedik'in sözleşmesi uzatıldı.
Kocaelispor'da Yunus Emre Gedik'in sözleşmesi uzatıldı.

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor'da sol bek Yunus Emre Gedik'in sözleşmesi uzatıldı.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Gedik'in sözleşmesinde bulunan bir yıllık opsiyonun kullanıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Futbolcumuz Yunus Emre Gedik'in sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonu kulübümüz tarafından kullanılmış olup futbolcumuzun sözleşmesi 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.



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