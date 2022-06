Kompany hoca olarak İngiltere'ye döndü

Burnley Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, aktif futbol kariyerinde Belçika Milli Takımı ve İngiliz ekibi Manchester City'nin kaptanlığını üstlenen 36 yaşındaki Kompany ile anlaşmaya varıldı.

Altyapısından yetiştiği ve profesyonelliğe adım attığı Anderlecht Kulübü'ne, 2019 yazında oyuncu-teknik direktör olarak dönen Kompany, bir yıl sonra futbolu bıraktı ve tam zamanlı teknik direktör olarak görevini sürdürdü.

Kompany yönetimindeki Anderlecht, geçen sezon Belçika Birinci Ligi'ni 3. sırada bitirdi, Belçika Kupası'nda ise final oynadı.

Burnley, 2016-2017 sezonundan beri mücadele ettiği İngiltere Premier Lig'i 18. sırada tamamlayarak küme düşmüştü.

We are delighted to confirm the appointment of Vincent Kompany as first-team manager.



June 14, 2022

