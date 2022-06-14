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Kompany hoca olarak İngiltere'ye döndü

İngiltere Championship (2. lig) ekibi Burnley'de teknik direktörlüğe Vincent Kompany getirildi.

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Haber Merkezi AA
Kompany hoca olarak İngiltereye döndü
En son Anderlecht'i çalıştımıştı.

Burnley Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, aktif futbol kariyerinde Belçika Milli Takımı ve İngiliz ekibi Manchester City'nin kaptanlığını üstlenen 36 yaşındaki Kompany ile anlaşmaya varıldı.

Altyapısından yetiştiği ve profesyonelliğe adım attığı Anderlecht Kulübü'ne, 2019 yazında oyuncu-teknik direktör olarak dönen Kompany, bir yıl sonra futbolu bıraktı ve tam zamanlı teknik direktör olarak görevini sürdürdü.

Kompany yönetimindeki Anderlecht, geçen sezon Belçika Birinci Ligi'ni 3. sırada bitirdi, Belçika Kupası'nda ise final oynadı.

Burnley, 2016-2017 sezonundan beri mücadele ettiği İngiltere Premier Lig'i 18. sırada tamamlayarak küme düşmüştü.

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