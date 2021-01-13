SÜPER LİG

Konyaspor, Ismael Diomande ve Ertuğrul Tekşen'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen Fildişi Sahilli milli futbolcu Ismael Diomande ve Ertuğrul Tekşen'i kadrosuna kattı.

Haber Merkezi AA
Ismael Diomande

Ismael Diomande

Fotoğraf: AA

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, Ismael Diomande için MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil de katıldı. Açıklamada, 1,5 yıllık sözleşme imzalanan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun 27 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Diomande, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Gerçekten büyük bir camiaya geldim. Güzel bir stadyum ve coşkulu bir taraftar topluluğu var. Burada olduğum için çok mutluyum. Çok iyi bir hocamız ve çok iyi bir takımımız var. İyi konsantre olursak, iyi çalışırsak ilk 10 içerisine gireceğimizi, ligi o şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum. Daha iyisini de yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

  • Öte yandan, Danimarka Süper Lig takımlarından Lyngby'de forma giyen 21 yaşındaki santrfor Ertuğrul Tekşen ile de 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.


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