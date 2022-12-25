Konyasporluları endişelendiren sakatlık

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk eden Konyaspor'da maç öncesi endişelendiren bir gelişme yaşandı.
Yeşil-beyazlı takımın tecrübeli kalecisi İbrahim Sehic, ısınma esnasında sakatlandı. Kendisine gelen topa ayağını uzatan Boşnak kaleci, bir anda kendisini yere bıraktı. Acılar içerisinde yerde kalarak yüzünü kapatan Sehic'e ilk müdahale saha içinde yapıldı.
Kulüp doktorlarının yardımıyla ayağa kalkabilen Sehic'in yerine Erhan Erentürk ısınsa da Boşnak kaleci yapılan tedavinin ardından ilk 11'deki yerini alabildi.