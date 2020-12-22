SÜPER LİG

Konyasporlu Alper Uludağ ne zaman sahalara dönecek?

Konyaspor'da sakatlık şoku: 6 ay sahalardan uzak kalacak

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un 30 yaşındaki oyuncusu Alper Uludağ, sakatlığından dolayı 6 ay forma giyemeyecek.

Haber Merkezi AA
Alper Uludağ, bu sezon Konyaspor formasıyla Süper Lig'de 6 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Alper Uludağ, bu sezon Konyaspor formasıyla Süper Lig'de 6 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, dün oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Alper Uludağ'ın muayenesinde, sağ diz ön çapraz bağında yırtılma ile iç yan bağında yaralanmanın saptandığı belirtildi.

Kulüp doktoru Gökhan Özhan'ın muayene ve tetkik sonuçlarına yer verilen açıklamada, "Alper Uludağ'ın sağ diz ön çapraz bağ rüptürü ile iç yan bağında yaralanma saptanmıştır. Oyuncumuz, akut tedavisi sonrasında cerrahi operasyon geçirecek olup, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacaktır" denildi.

Öte yandan Farouk Miya'nın da sol uyluk arka kas grubunda hissettiği ağrıdan dolayı yapılan MR tetkiki sonucunda, biseps femoris kas grubunda 2. derece yaralanma ve ödem tespit edildiği belirlendi.

Oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Ozan Tufan koronavirüse yakalandı: Kritik maçta yok
Ozan Tufan koronavirüse yakalandı: Kritik maçta yok

Süper Lig’in 14. haftasında yarın Başakşehir’i konuk edecek olan Fenerbahçe’de koronavirüs şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde biri futbolcu olmak üzere iki kişinin testi pozitif sonuçlandı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;"Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır." Ozan Tufan açıkladıKulüpten yapılan açıklamanın ardından milli futbolcu Ozan Tufan testinin pozitif çıktığını duyurdu. 25 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan Covid-19 test sonucum malesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Bugün yapılan Covid-19 test sonucum malesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim. 🙏&mdash; Ozan Tufan (@Ozan) December 22, 2020 Fenerbahçe-Başakşehir maçının hakemi açıklandıOkan Buruk Fenerbahçe maçı 11'ini netleştirdi

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