SERİE A

Kulüp başkanı açıkladı: Maçlar oynatılırsa takımı ligden çekerim

İtalya Serie A ekiplerinden Brescia'da başkan Massimo Cellino, ligin yeniden başlatılması durumunda sahaya çıkmayacaklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Brescia Kulübü Başkanı Massimo Cellino

Brescia Kulübü Başkanı Massimo Cellino

UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanmadan tescil etme kararının doğru olmayacağını bildirdi. UEFA'nın bu tavsiye kararına Serie A takımlarından Brescia'nın başkanın Massimo Cellino'dan sert tepki geldi.

Takımı ligden çekebileceğini ifade eden Cellino, La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Kalan maçları 3-0 kaybetmeye hazırım"

  • "Hala sporcuların sağlıkları için bir risk var. Bana göre lige dönmek delilik. Takımı ligden çekmeye ve kalan maçları hükmen 3-0 kaybetmeye hazırım."

"İki günde bir maç mı oynayacağız?"

  • "Ekonomik çıkarlarını ve kupalarını düşünerek liglerin ve organizasyonların Haziran’da bitirilmesine karar veriyorlar. İki günde bir maç mı oynayacağız? Yoksa UEFA’nın günleri 72 saate çıkarma gibi bir gücü de var mı?"

"Burada ölüleri taşıyan kamyonlar var"

  • "UEFA’nın paralarıyla bir şeyler yapmak istiyorsanız, Brescia’ya oksijen tüpleri ve solunum cihazları gönderin. Burada ölüleri taşıyan kamyonlar var. Salgının merkezindeyiz."

"Futbolcuların sakatlanma riski var"

  • "45 gün hareketsiz kalan futbolcuları yeniden hazırlamak için bir ay antrenman gerekli. Aksi takdirde hepsinin sakatlanma riski var."

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