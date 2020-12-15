ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Kupanın yıldızı Batuhan Kör'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı

Bursaspor'un Göztepe'yi 5-4 yendiği ve tur atladığı Türkiye Kupası maçında dört gol atarak yıldızlaşan Batuhan Kör sosyal medyada gündem haline geldi. 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun hangi takımı tuttuğu da sosyal medyadaki önceki paylaşımlarında ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Batuhan Kör, Göztepe karşısında Bursaspor'a turu getiren bir performans sergiledi.

Batuhan Kör, Göztepe karşısında Bursaspor'a turu getiren bir performans sergiledi.

Bursaspor'un dikkat çeken genç oyuncularından biri olan Batuhan Kör, Türkiye Kupası'nda oynanan Göztepe maçına damga vurdu.

19 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımı adına 4 gol attığı mücadelede yıldızlaşırken sosyal medyada gündem haline geldi.

Bursaspor'a turu getiren oyuncunun sosyal medya hesabından atmış olduğu eski tweetler de bir anda konuşulmaya başlandı. Bunun sebebi ise genç yıldız adayının Galatasaray'ı tutmasıydı.

Bursaspor altyapısında yetişen Batuhan Kör'ün kulübüyle sözleşmesi 2023 yılına kadar sürüyor. 19 yaşındaki oyuncuyu birçok takımın izlediği belirtiliyor.

Batuhan Kör'ün eski paylaşımlarından bir tanesi
Batuhan Kör'ün eski paylaşımlarından bir tanesi

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