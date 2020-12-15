Kupanın yıldızı Batuhan Kör'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı

Bursaspor'un dikkat çeken genç oyuncularından biri olan Batuhan Kör, Türkiye Kupası'nda oynanan Göztepe maçına damga vurdu.

19 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımı adına 4 gol attığı mücadelede yıldızlaşırken sosyal medyada gündem haline geldi.

Bursaspor'a turu getiren oyuncunun sosyal medya hesabından atmış olduğu eski tweetler de bir anda konuşulmaya başlandı. Bunun sebebi ise genç yıldız adayının Galatasaray'ı tutmasıydı.

Bursaspor altyapısında yetişen Batuhan Kör'ün kulübüyle sözleşmesi 2023 yılına kadar sürüyor. 19 yaşındaki oyuncuyu birçok takımın izlediği belirtiliyor.