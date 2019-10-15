Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki tarihi maç başladığı gibi bitti

Kuzey Kore, 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri 2. tur H Grubu'nda Güney Kore'yi ağırladı. İki takımın başkent Pyongyang'da 29 yıl sonra karşı karşıya geldiği mücadele, 0-0 sona erdi.

Maç yayınlanmadı

Karşılaşma için Güney Kore taraftarları ile yabancı basın mensuplarının stada girmesine izin verilmedi. Maç ayrıca canlı olarak yayınlanmadı.