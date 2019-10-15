Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki tarihi maç başladığı gibi bitti
MİLLİ TAKIM

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki tarihi maç başladığı gibi bitti

Kuzey Kore ile Güney Kore'yi başkent Pyongyang'da 29 yıl sonra karşı karşıya getiren 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Eleme Grubu maçı, 0-0 sona erdi.

Haber Merkezi AA
Sonucu merakla beklenen mücadelede gol sesi çıkmadı.

Sonucu merakla beklenen mücadelede gol sesi çıkmadı.

Kuzey Kore, 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri 2. tur H Grubu'nda Güney Kore'yi ağırladı. İki takımın başkent Pyongyang'da 29 yıl sonra karşı karşıya geldiği mücadele, 0-0 sona erdi.

Maç yayınlanmadı

Karşılaşma için Güney Kore taraftarları ile yabancı basın mensuplarının stada girmesine izin verilmedi. Maç ayrıca canlı olarak yayınlanmadı.

  • Güney Kore, en son 1990'da bir hazırlık maçında Kuzey Kore'de sahaya çıkmıştı. FIFA ve Asya Futbol Konfederasyonu üyesi iki ülke milli takımı, aralarındaki maçları genelde Güney Kore veya üçüncü bir ülkede oynuyordu.

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