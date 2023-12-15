Temsilcimiz Beşiktaş, Konferans Ligi D Grubu son hafta karşılaşmasında Lugano'yu 2-0 mağlup etti.





Mücadele siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü dakika (36') Cenk Tosun ve (88') Emrecan Terzi attı.





Karşılaşmada 90.dakikada Oxlade Chamberlain ile Lugano forması giyen Steffen kırmızı kart gördü.





Bu galibiyetle birlikte puanını 4'e yükselten Beşiktaş grubu üçüncü sırada tamamlayarak Konferans Ligi'ne veda etti.





D grubunu Belçika temsilcisi Club Brugge lider, Bodo Glimt ise 2. sırada tamamlayarak adını play-off turuna yazdırdı.













Maçın önemli anları:

12. dakikada Sabatini ceza sahası dışından kaleyi yokladı, kaleci Ersin'in müdahalesinin ardından top kornere gitti.





16. dakikada Bislimi'nin ceza yayının gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak auta gitti.





22. dakikada Salih Uçan'ın cezası sahası dışından çektiği şut kaleci Saipi'den sekerek kornere çıktı.





33. dakikada Bislimi'nin ceza sahası dışından çektiği etkili şutu Ersin Destanoğlu kornere çeldi.





36. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Cenk'in vuruşunda top savunmadan geri döndü. Siyah-beyazlı oyuncu dar açısına rağmen savunmadan seken topu bir kez daha kaleye gönderdi ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1





Müsabakanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.





59. dakikada Hadziahmetovic'in pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Saipi gole izin vermedi.





60. dakikada Hadziahmetovic'in pasıyla topla buluşan Semih, rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Semih'un vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.





70. dakikada Lugano gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerde Mai'nin kafa vuruşunda Ersin gole izin vermedi. Oluşan karambol sonrasında topu önünde bulan Cimignani'nin sert şutunda Ersin bir kez daha gole izin vermedi.





88. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkarttı. Chamberlain'in kullandığı kornerde Lugano savunmasının uzaklaştırdığı top ceza sahası dışında Emrecan Terzi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-2.





90. dakikada iki takım da 10 kişi kaldı. Chamberlain ile Steffen arasındaki ikili mücadelenin ardından iki isim arasında gerginlik yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Pawel Raczkowski, Chamberlain ve Steffen'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.





Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Lugano'yu 2-0 mağlup etti.



























