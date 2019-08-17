Malatyaspor-Başakşehir maçına dair tüm bilgiler

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılan Medipol Başakşehir, sezonu erken açan takımlardan oldu. Turuncu-lacivertliler, bu turda Yunan ekibi Olympiakos ile sahasında oynadığı ilk maçı 1-0, rövanşı da 2-0 kaybetti. İstanbul ekibi, Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasından devam edecek.

Avcı gitti, Buruk geldi

"Yeni vizyon, aynı hedef" sloganıyla sezona giren Medipol Başakşehir'de, teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerine Okan Buruk takımın başına getirildi.

Avcı, Beşiktaş'ın başına geçerken, iki sezondur son haftaya kadar kovalanan şampiyonluk Okan Buruk ile yakalanmaya çalışılacak.

🦉 #YeniVizyonAynıHedef 💥💥💥@jrcaicara pic.twitter.com/t80bGrV2dM — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) August 17, 2019

Kadroya 8 takviye

Geçen sezonu 67 puanla 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, transfer döneminde şu ana dek 8 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertliler, Fredrik Gulbrandsen, Enzo Crivelli, Okechukwu Azubuike, Miguel Vieira, Carlos Ponck, Aziz Eraltay, Muhammet Demir ve Furkan Soyalp'i kadrosuna dahil etti. Kulüp, Joseph Attamah'ı kiralık olarak Çaykur Rizespor'a gönderdi.

Sözleşmeleri sona eren kaptan Emre Belözoğlu, Emmanuel Adebayor, Riad Bajic, Serdar Taşçı, Fedor Kudriashov ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir'de, Alparslan Erdem'in de sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Malatyaspor-Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunun ilk maçında 18 Ağustos Pazar günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Karşılaşma beINSports'tan naklen yayınlanacak.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan kaptan Mahmut Tekdemir ile Alexandru Epureanu, Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Rahman, Erkan, Chaalali, Murat Yıldırım, Bifouma, Gökan Töre, Fofana, Guilherme, Eren, Jahovic

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Vieira, Ponck, Clichy, İrfan Can, Azubuike, Visca, Robinho, Arda (Elia), Crivelli

5. randevu

Başakşehir ile Yeni Malatyaspor, yarın oynayacakları müsabakayla birlikte ligde 5. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 4 maçta turuncu-lacivertlilerin 3, sarı-kırmızılıların da 1 galibiyeti bulunuyor. Başakşehir ekibi, bu mücadelelerde rakip ağlara 6 gol bırakırken, Malatya temsilcisi ise sadece 1 gol atabildi.

Başakşehir, Yeni Malatyaspor deplasmanında çıktığı iki lig maçını da 2-0’lık skorla kazanmıştı.