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Manchester'da Karim Benzema resitali: Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz an

Manchester City, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid'i 4-3 mağlup etti. Karim Benzema, takımı kaybetmesine rağmen mücadeledeki golleri ve elde etmiş olduğu istatistikle gecenin adamı olmayı başardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Manchesterda Karim Benzema resitali: Şampiyonlar Liginde unutulmaz an
Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki en golcü oyuncusu unvanını elde etti.

Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema, Manchester City deplasmanından takımının en önemli kozu olmaya devam etti.

4-3 kaybedilen maçta 2 gol atan Benzema, karşılaşmada attığı 'panenka' penaltısıyla da göz kamaştırdı.

  • 34 yaşındaki forvet, bu maçta attığı gollerle Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 14'e çıkarttı. Benzema, ayrıca bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 41 gole ulaşmayı başardı.
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