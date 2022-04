Manchester'da Karim Benzema resitali: Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz an

Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema, Manchester City deplasmanından takımının en önemli kozu olmaya devam etti.

4-3 kaybedilen maçta 2 gol atan Benzema, karşılaşmada attığı 'panenka' penaltısıyla da göz kamaştırdı.

34 yaşındaki forvet, bu maçta attığı gollerle Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 14'e çıkarttı. Benzema, ayrıca bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 41 gole ulaşmayı başardı.

La panenka de Karim Benzema. 🪄🇫🇷 pic.twitter.com/8VgdNmJoTV — Youn (@YounRM) April 26, 2022