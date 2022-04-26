Manchester'da Karim Benzema resitali: Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz an

Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema, Manchester City deplasmanından takımının en önemli kozu olmaya devam etti.
4-3 kaybedilen maçta 2 gol atan Benzema, karşılaşmada attığı 'panenka' penaltısıyla da göz kamaştırdı.
- 34 yaşındaki forvet, bu maçta attığı gollerle Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 14'e çıkarttı. Benzema, ayrıca bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 41 gole ulaşmayı başardı.
La panenka de Karim Benzema. 🪄🇫🇷 pic.twitter.com/8VgdNmJoTV
La panenka de Karim Benzema. 🪄🇫🇷 pic.twitter.com/8VgdNmJoTV— Youn (@YounRM) April 26, 2022
⚽️ vs. Sheriff 🇲🇩
⚽️ vs. Shakhtar 🇺🇦
⚽️⚽️ vs. Shakhtar 🇺🇦
⚽️ vs. Sheriff 🇲🇩
✖️ vs. PSG 🇫🇷
⚽️⚽️⚽️ vs. PSG 🇫🇷
⚽️⚽️⚽️ vs. Chelsea 🏴
⚽️ vs. Chelsea 🏴
⚽️⚽️ vs. Man City 🏴
14 goals in 9 Champions League games for Karim Benzema. #UCL pic.twitter.com/nc8Hqjpj8n
⚽️ vs. Sheriff 🇲🇩