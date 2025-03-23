Marcao taraftarlarla çiftetelli oynadı

Bugün 12.00’de başlayan ve saat 18.00’e kadar süren Kocaelispor Şenliği’ne yüzlerce sporsever katıldı. Genç yaşlı demeden yeşil-siyah sevdalıları şenliğe gelerek gönüllerince hem eğlendi hem de Marcao, Furkan Gedik ve Onur Öztonga ile bol bol fotoğraf çektirdi.