Mehmet Büyükekşi: Lider çıkmak istiyoruz

"2032 takımını kuruyoruz. Can Uzun şu an dışarda ama Arda, Semih hepsi tecrübelenecek. Kenan da çok iyi olacak. Bunların arasına katılacak 1-2 oyuncu daha olacak. En önemlisi şu, her yerden bir iki oyuncu getirerek başarı olmuyor. Kenan, Arda alt takımlarda oynuyordu. Birbirini tanıyıp biliyordu. Anlık başarı değil, sürdürülebilir başarı önemli. Türkiye'deki kamptan beri Ümit Milli Takım, A takım birlikte kamp yaptık. Ümit Milli Takım'ın amacı A Milli Takım'a oyuncu yetiştirmek. O zaman iki hoca teşrik-i mesai yapacak. Ümitlerin sorumluluğu da A Milli Takım hocasında olacak. Her maç sonrası az oynayanlarla ümitler maç yaptı. İtalya, Polonya maçları sonrası böyleydi. Almanya'da devam etti. Şampiyona başlayınca ümitler döndü. Semih'i gönderdiğinde Beşiktaş çok eleştirdi ama ümit takımda resmi maçta gol attı. Bu işler bir günlük değil. Devamlılık önemli. Şimdi Semih, A takımda."