Spor

Milli Takımımız EURO 2024'e galibiyetle başladı: Gürcistan'ı mağlup ettik |ÖZET

21:00 - 18/06/2024 Salı
Güncelleme: 21:12 - 18/06/2024 Salı
Yeni Şafak

A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu karşılaşmasında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Mert Müldür, 65. dakikada Arda Güler ve 90+7. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. Gürcistan'ın tek golünü Miakutadze kaydetti. Genç yıldız Arda Güler attığı golle birlikte turnuva tarihine geçti. Türkiye - Gürcistan maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu karşılaşmasında Gürcistan ile karşı karşıya geldi.


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Milliler sahadan 3-1 galip ayrılarak turnuvaya galibiyetle başladı.

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Galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Mert Müldür, 65. dakikada Arda Güler ve 90+7. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı.

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Gürcistan'ın tek golünü Miakutadze attı.

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Tarihimizde ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine galibiyetle başladık.

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Gürcistan karşısında 22 şut çeken ve 2.7 gol beklentisi (xG) üreten Türkiye, EURO 2024'te geride kalan süreçte en yüksek sayılara ulaşan takım oldu. 

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Genç yıldız Arda Güler attığı golle birlikte turnuva tarihine geçti.

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Güler, Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç futbolcu oldu.

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Arda Güler, bu sezon Real Madrid ve Milli Takım formasıyla ilk 11 çıktığı 7 maçın 7'sinde de gol attı

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Milli Takım gruptaki ikinci maçında Cumartesi günü Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

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Kerem Aktürkoğlu, maçın skorunu belirledi ve sevincini yaptı.

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Maçın ardından taraftarlarımızla yaşadığımız sevinç.

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TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

#Türkiye
#Gürcistan
#Arda Güler
#EURO 2024
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