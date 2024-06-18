A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu karşılaşmasında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Mert Müldür, 65. dakikada Arda Güler ve 90+7. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. Gürcistan'ın tek golünü Miakutadze kaydetti. Genç yıldız Arda Güler attığı golle birlikte turnuva tarihine geçti. Türkiye - Gürcistan maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu karşılaşmasında Gürcistan ile karşı karşıya geldi.
Milliler sahadan 3-1 galip ayrılarak turnuvaya galibiyetle başladı.
Galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Mert Müldür, 65. dakikada Arda Güler ve 90+7. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı.
Gürcistan'ın tek golünü Miakutadze attı.
Tarihimizde ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine galibiyetle başladık.
Gürcistan karşısında 22 şut çeken ve 2.7 gol beklentisi (xG) üreten Türkiye, EURO 2024'te geride kalan süreçte en yüksek sayılara ulaşan takım oldu.
Genç yıldız Arda Güler attığı golle birlikte turnuva tarihine geçti.
Güler, Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç futbolcu oldu.
Arda Güler, bu sezon Real Madrid ve Milli Takım formasıyla ilk 11 çıktığı 7 maçın 7'sinde de gol attı
Milli Takım gruptaki ikinci maçında Cumartesi günü Portekiz ile karşı karşıya gelecek.
Kerem Aktürkoğlu, maçın skorunu belirledi ve sevincini yaptı.
Maçın ardından taraftarlarımızla yaşadığımız sevinç.