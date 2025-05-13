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Mehmet Kazan İngiltere'de ülkemizi temsil edecek

Mehmet Kazan İngiltere'de ülkemizi temsil edecek

15:5813/05/2025, Salı
AA
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Mehmet Kazan golfte büyük başarılara imza attı.
Mehmet Kazan golfte büyük başarılara imza attı.

Milli golfçü Mehmet Kazan, Avrupa Engelliler Golf Birliği (EDGA) tarafından İngiltere'de düzenlenecek turnuvaya katılacak.

Türkiye Golf Federasyonu'nun açıklamasına göre yarın başlayacak "The G4D Open", Buckinghamshire kentindeki Woburn Golf Kulübünde yapılacak.


17 Mayıs Cumartesi günü sona erecek organizasyonda, 18 ülkeden toplam 80 sporcu mücadele edecek.


Turnuvada Türkiye'yi, Engelliler Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan temsil edecek. Milli sporcuya, Türkiye Golf Federasyonu Milli Takım Antrenörü İdris Topar eşlik edecek.




#Avrupa Engelliler Golf Birliği
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