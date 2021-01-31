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Melo ve arkadaşları Libertadores'i kazandı

Güney Amerika'nın "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Libertadores Kupası finalinde karşılaşan iki Brezilyalı takımdan Palmeiras, rakibi Santos'u uzatmalarda 1-0 yenerek kupayı kaldırdı.

Haber Merkezi AA
Palmeiraslı futbolcular maç sonu kupayı kaldırdı.
Palmeiraslı futbolcular maç sonu kupayı kaldırdı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası final maçında Arjantinli Patricio Loustau'nun hakemliğinde Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Maracana Stadı'nda Palmeiras ile Santos karşı karşıya geldi.

Maçın normal süresi iki takımın da eşitliğiyle sona erdi ve uzatmalara geçildi.

Maçın 98. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta, Palmeiraslı oyuncu Breno Lopes, penaltı noktası yakınından yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi. Maç sonucu: 1-0.

Kupa Melo'nun ellerinde

Palmeiras'ta forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo da maçın son dakikalarına oyuna dahil oldu.

Melo ve arkadaşları kazanılan kupayı coşkuyla kutladı.

Tarihinde ikinci kez kazandı

Böylece Palmeiras, tarihinde ikinci defa Libertadores Kupası'nı kaldırmış oldu. Brezilyalı ekip, ilk kez 1999 yılında kupayı kazanmıştı.

Ayrıca Palmeiras, bu zaferle Katar'ın ev sahipliği yapacağı, ertelenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na doğrudan katılım hakkı da elde etti.

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