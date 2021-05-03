Menajeri açıkladı: İşte Salih Uçan'ı isteyen kulüpler

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Cihat Yaycı uyardı: 19 Mayıs’a dikkat Pontus Soykırımı lafı çıkacak tazminat davaları açılacak

Türkiye, ABD’nin sözde Ermeni soykırımına yönelik ‘tanıma’ kararının şokunu atamamışken benzer bir adımın Pontus Rumları konusunda yaşanabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı ve Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, konuk yolduğu YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Yakında Pontus Soykırımı lafı çıkacak. Başımıza tazminat davaları açılacak. 19 Mayıs'ı bekleyin. Bu durum iktidar-muhalefet mücadelesi değil, Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan bir süreç" ifadelerini kullandı.