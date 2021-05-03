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Spor Menajeri açıkladı İşte Salih Uçanı isteyen kulüpler
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Menajeri açıkladı: İşte Salih Uçan'ı isteyen kulüpler

Alanyaspor'da gösterdiği performansla transferin gözdesi olan Salih Uçan hakkında menajeri Koray Uzun'dan açıklama geldi. Transfer için sezon sonunu işaret eden Uzun, başarılı futbolcuyla ilgilenen 5 kulübün olduğunu söyledi.

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Menajeri açıkladı: İşte Salih Uçanı isteyen kulüpler
Salih Uçan'ın kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor Salih Uçan’ı kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon Aytemiz Alanyaspor’da gösterdiği performans ile dikkatleri çeken 27 yaşındaki oyuncu, 3 büyük kulübün transfer listesinde girdi.

"Salih henüz kararını vermedi"


NTV Spor’a konuşan menajer Koray Uzun, Salih’in için anlaştıkları bir kulüp olmadığını şu ifadelerle açıkladı:

  • "Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un yanı sıra İtalya ve İspanya’dan iki kulüp Salih ile ilgileniyor. Alanyaspor ile sözleşmesi devam ettiği için farklı bir kulüple resmi görüşmemiz veya anlaşmamız olmadı. Fakat kulüplerin teması var. Alanyaspor ile de yeni sözleşme için görüşmemiz olacak. Salih henüz kararını vermedi. Tercihini sezon sonu yapacak."

Bu sezon Akdeniz ekibi ile 39 maça çıkan Salih Uçan, 3 gol attı 7 asist yaptı.
Bu sezon Akdeniz ekibi ile 39 maça çıkan Salih Uçan, 3 gol attı 7 asist yaptı.

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