Milli haltercilerden Dünya Şampiyonası'nda 4 madalya

Peru'nun başkenti Lima'da devam eden organizasyonda milli sporcular, 61 ve 67 kilo kategorilerinde kaldırışlarını gerçekleştirdi.

Ramazan Efe Yılmaz, yıldız erkekler 61 kiloda silkmede 153 kiloyla altın, toplamda ise 261 kiloyla gümüş madalya kazandı. Ramazan Efe, gençler kategorisinde ise silkme müsabakasındaki 153 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti.