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Milli haltercilerden Dünya Şampiyonası'nda 4 madalya

Milli haltercilerden Dünya Şampiyonası'nda 4 madalya

10:092/05/2025, Cuma
AA
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Ramazan Efe Yılmaz, yıldız erkekler 61 kiloda silkmede altın madalya kazandı.
Ramazan Efe Yılmaz, yıldız erkekler 61 kiloda silkmede altın madalya kazandı.

Peru'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası Yıldızlar ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Peru'nun başkenti Lima'da devam eden organizasyonda milli sporcular, 61 ve 67 kilo kategorilerinde kaldırışlarını gerçekleştirdi.


Ramazan Efe Yılmaz, yıldız erkekler 61 kiloda silkmede 153 kiloyla altın, toplamda ise 261 kiloyla gümüş madalya kazandı. Ramazan Efe, gençler kategorisinde ise silkme müsabakasındaki 153 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti.


Genç erkekler 67 kiloda Engin Kara da koparmada 137 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyanın sahibi oldu. ​​​​​​​

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